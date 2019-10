Mondiali atletica 2019 Doha/ Programma e orari finali, ultimo giorno oggi 6 ottobre

Oggi domenica 6 ottobre 2019 sarà la decima e ultima giornata di gare ai Mondiali atletica 2019 a Doha, capitale del Qatar, che sta ospitando un’edizione storica, la prima nel mondo arabo e prima in autunno, per cercare di mitigare gli effetti del gran caldo. Calerà dunque il sipario fra poche ore, ma prima restano da assegnare gli ultimi sette titoli, dunque oggi ci attendono altrettante finali ai Mondiali atletica Doha 2019, che ancora una volta hanno visto l’Italia solo comprimaria, con la medaglia di bronzo di Eleonora Giorgi nella 50 km di marcia, l’exploit della finale dei 100 raggiunta da Filippo Tortu, mentre Gianmarco Tamberi è stato ottavo nel salto in alto, la gara più attesa della rassegna iridata grazie all’idolo di casa Mutaz Essa Barshim, che ha conquistato l’oro.

MONDIALI ATLETICA 2019 DOHA: LE FINALI DI OGGI

Andiamo allora a descrivere il programma dell’ultima giornata di gare ai Mondiali atletica 2019 di Doha, caratterizzata come è logico quasi soltanto da finali. Il “quasi” si deve ai 100 metri ostacoli ovviamente femminili (la corrispettiva gara maschile sono i 110), che vivranno le semifinali alle ore 18.02 italiane prima della finale, che sarà invece alle ore 19.50. Per il resto, naturalmente solo finali perché oggi è l’ultimo giorno al Khalifa International Stadium: alle ore 18.15 avrà inizio il salto in lungo femminile, mentre alle ore 18.40 prenderanno il via i 1500 metri maschili. Ecco poco dopo anche la finale del lancio del giavellotto maschile, fissata alle ore 18.55, mentre alle ore 19.00 avremo la partenza dei 10000 metri maschili. A quel punto saremo davvero ormai al gran finale: alle 19.50 i già citati 100 metri ostacoli, infine rimarranno solamente le due staffette 4×400, che come da consolidata tradizione saranno ancora una volta le ultime gare dei Mondiali di atletica. Alle ore 20.15 la staffetta femminile, sipario alle ore 20.30 quando sarà invece in programma la 4×400 maschile.

