Mondiali atletica 2022 Eugene/ Oggi il via: quanti soldi valgono medaglie e record?

Oggi scattano i Mondiali atletica 2022 a Eugene, nell’Oregon e quindi negli Stati Uniti. La rassegna iridata è ospitata nella “culla” dell’atletica leggera americana, la città che ospita la Diamond League nella sua tappa negli Usa e i principali eventi nazionali. Il fulcro sarà il rinnovato Hayward Field di Eugene, ristrutturato alla fine del 2020 e inaugurato nell’aprile 2021, scelto come location dei Mondiali di atletica che si sarebbero dovuti tenere un anno fa, salvo poi essere posticipati a causa della pandemia di Covid-19. I lavori hanno portato all’installazione di un tetto trasparente e alla creazione di una torre di nove piani, oltre alla possibilità di espandere la capienza da 12.900 a 30mila spettatori in caso di grandi eventi come naturalmente i Mondiali atletica 2022.

Un investimento da oltre 270 milioni di dollari (pari a circa 230 milioni di euro, al cambio dell’epoca), stando a quanto risulta dai report finanziari di Oregon Athletics, finanziato interamente da privati sotto forma di donazione da parte della Phit LLC, come ha ricordato un articolo de Il Sole 24 Ore. Tutto questo ci interesserà però fino a un certo punto per i prossimi dieci giorni, quando protagonisti assoluti diventeranno gli atleti. L’Italia ci arriva carica di gloria per i cinque ori olimpici di Tokyo, anche se la situazione adesso sembra meno rosea, perché l’avvicinamento a questi Mondiali atletica 2022 non è stato ideale per i nostri, a cominciare da Marcell Jacobs che deve provare a confermarsi come l’uomo più veloce del mondo.

MONDIALI ATLETICA 2022 EUGENE: QUANTO VINCONO GLI ATLETI?

I Mondiali atletica 2022 a Eugene quanto valgono in termini economici invece per gli atleti? Nemmeno tantissimo, potremmo rispondere: Il Sole 24 Ore ha pubblicato nello stesso articolo tutti i numeri dei premi in denaro e possiamo allora sottolineare che si vinceranno 70.000 euro per le medaglie d’oro delle gare individuali, 35.000 per l’argento, 22.000 per il bronzo, poi a scalare ma con riconoscimenti anche per i piazzamenti fino ai 5.000 previsti per chi arriva ottavo. Da notare che i primi sono in dollari naturalmente, ma in questo periodo di sostanziale parità fra le due valute, possiamo tranquillamente fare un’uguaglianza e parlare di euro.

Per quanto riguarda invece le staffette, le medaglie d’oro portano complessivamente 80.000 euro da dividere fra tutti i partecipanti, mentre l’argento è premiato con 40.000 euro e il bronzo con 20.000 euro. In totale, il montepremi complessivo è di circa 8,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7,53 milioni di dollari messi in palio nel Mondiale di Doha nel 2019 (pari all’epoca a circa 6,7 milioni di euro). Dalle multe alla federazione russa per la violazione delle norme antidoping, verranno ricavati 2 milioni da distribuire agli atleti sotto forma di premi sia per questo Mondiale, sia per quello del 2023 a Budapest. Premio speciale per chi riuscisse a stabilire un nuovo record del mondo ai Mondiali atletica 2022 a Eugene: 100.000 euro messi in palio da Tdk e World Athletics nell’iniziativa #WeGrowAthletics.











