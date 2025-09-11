Al via i Mondiali atletica 2025, ecco il programma degli italiani all'esordio e le medaglie più probabili per l'Italia

Mondiali atletica 2025, ecco il programma di sabato per gli italiani

Sabato 13 settembre avranno inizio i Mondiali atletica 2025 che avranno luogo a Tokyo che dopo le complicati Olimpiadi del 2020 tornerà ad ospitare un’importante manifestazione sportiva, la spedizione italiana è ricca di nomi importanti che potrebbero regalare parecchie soddisfazioni e giovani pronti a mettersi in mostra. Gli azzurri saranno in gara già da sabato quando parteciperanno a batterie ma anche alcune medaglie che verranno assegnate già nella giornata d’apertura, in particolare nella 35 km di marcia sia maschile che femminile dove gareggeranno Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Nicole Colombi insieme a Riccardo Orsoni, Matteo Giupponi e Teodorico Caporaso.

Italia fuori dai Mondiali 2026?/ Avversarie spareggi: Svezia, Polonia e Slovacchia le possibili candidate

Nella giornata di sabato scenderanno in pista poi Nadia Battocletti ed Elisa Palmero nella finale diretta dei 10.000 metri e le batterie del lancio del peso dove Leonardo Fabbri, argento mondiale, Zane Weir e Nick Ponzio cercheranno di conquistarsi un posto per nei turni successivi. Esordio anche per due grandi nomi dell’atletica azzurra, Marcell Jacobs che insieme a Zaynab Dosso gareggerà nelle batterie dei 100 metri, nello stadio dove ha conquistato l’oro olimpico, e Larissa Iapichino che cercherà di qualificarsi ai turni successivi nel salto in lungo.

Lutto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, morta l'amata cagnolina Aspirina/ Il saluto dell'ex ciclista

Mondiali atletica 2025, le medaglie più probabili

Come detto sono tanti gli atleti azzurri che parteciperanno ai Mondiali atletica 2025 e tra questi ci si aspettano numerose medaglie in diverse specialità, difficile che queste arrivino dalle discipline veloci, ovvero i 100, 200, 400 e 800 metri dove l’unica speranza può essere Jacobs visto però in difficoltà nelle ultime uscite. Un posto sul podio è invece aspettato dai lanci, in particolare quello del peso dove ci si aspetta che Fabbri ripeta almeno la medaglia d’argento ottenuta nell’ultima occasione, ma potrebbe anche puntare ad una medaglia d’oro che avrebbe qualcosa di incredibile.

Calciomercato: Juventus e Inter si sfidano/ Trattative aperte per Vlahovic e Lookman (11 settembre 2025)

Tra tutte le discipline è il salto quella dove si pensa che potrebbero arrivare più soddisfazioni grazie ai due protagonisti delle ultime Olimpiadi di Parigi, Mattia Furlani e Larissa Iapichino, l’atleta azzurro nonostante la giovane età ha già dimostrato di saper reggere la pressione delle grandi manifestazioni e dopo l’oro indoor ci si aspetta che possa migliorare il suo bronzo olimpico. Per la ragazza invece la stagione è già stata piena di successi con delle prestazioni monstre alla Diamond League nelle quali ha superato 7 metri, proprio per questo quindi ci si aspetta almeno un bronzo in questi Mondiali.