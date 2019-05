Mondiali calcio femminile 2019/ Come seguire l’Italia su social e tv: i profili Figc

Ci avviciniamo a grandi passi al via dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia e ormai tutto è pronto pure in casa Italia: la nostra Ct Bartolini infatti ha fatto le sue ultime valutazioni al ritiro di Brunico da cui ha diramato l’elenco delle convocate. Di fatto non rimane che fare le valigie e partire per Valenciennes, dove il prossimo 9 giugno, la nostra nazionale Italiana di calcio femminile affronterà l’Australia, nel proprio match inaugurale. A questo punto è il momento di scoprire come sarà possibile seguire le nostre ragazze in questa bellissima avventura francese. Dopo 20 anni l’Italia fa ritorno ai Mondiali di calcio femminile e di certo non possiamo perderci alcun istante di questa eccezionale prova. Ecco quindi che la Figc ha appena ufficializzato l’apertura dei canali social dedicati proprio alla nazionale di calcio femminile, dove tramite foto, video, e altri contenuti esclusivi sarà possibile seguire da vicino le nostre ragazze. Ecco quindi i profili su Facebook (@azzurreFIGC), Twitter (@azzurreFIGC), e Instagram (@azzurreFIGC), oltre all’hashtag lanciato dalla stessa federazione #RagazzeMondiali che verrà associato a ogni iniziativa, online e offline, collegata.

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2019: LA COPERTURA MEDIA

Chiaramente non saranno solo i canali social della Figc l’unico riferimento per gli appassionati che vorranno seguire le avventure delle azzurre e non solo ai Mondiali di calcio femminili 2019 in Francia. Già da tempo infatti la tv satellitare di Sky si è assicurata i diritti per la copertura totale dell’evento Fifa, garantendo ovviamente un occhio di riguardo alla nostra nazionale. Verranno quindi trasmesse in diretta tv e diretta streaming video per gli abbonati tutte le partite della manifestazione francese ma non solo: previsti molti spazi di approfondimento e speciali che ci accompagneranno in questi Mondiali di calcio femminili 2019. Ovviamente pure la Rai farà la sua parte, trasmettendo in diretta tv le partite della nazionale azzurra di Milena Bartolini.

