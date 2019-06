Mondiali femminili 2019/ Video, ecco la mascotte Ettie: il legame con France ’98

Oggi prendono il via i Mondiali femminili 2019 di calcio e l’attesa è ormai al culmine a Parigi, dove questa sera al Parco dei Principi avrà luogo la sfida inaugurale tra Francia e Corea del sud. In questi giorni di avvicinamento alla competizione targata Fifa abbiamo avuto modo di conoscere un po’ le protagoniste più attese della competizione, dalle padroni di casa alle azzurre della ct Milena Berolini, fino alle campionesse uscenti Statunitensi e il Brasile della star Marta. La protagonista di cui però faremo vera conoscenza solo questa sera è Ettie, la mascotte ufficiale dei Mondiali femminili 2019 di calcio. Ettie è una giovane gallina con la passione del calcio (ovviamente) e per la vita: il suo nome deriva dal termine francese Etoile, utilizzato per indicare una stella. Immediato il riferimento quindi allo slogan che caratterizza la manifestazione parigina “Dare to Shine” ovvero “osa risplendere” più che mai azzeccato per questo torneo.

ETTIE E IL MONDIALE 1998

Il comitato organizzatore francese però per questi Mondiali femminili 2019 non ci ha voluto presentare solo una mascotte carina, vestita alla marinaretta con una maglia a righe blu, bianco e rosse, ma con Ettie ha voluto anche costruire un ponte con l’edizione 1998 dei Mondiali di calcio maschile organizzati in Francia e vinti pure dai Blues. Secondo la storia, raccontata dal video sotto linkato, la gallina Ettie è figlia di Footix, la mascotte di France ’98. Dopo l’incoronazione dei Blues infatti Footix ha lanciato nel 2003 la stella della sua maglia sul pianeta delle mascotte: questa avrebbe creato nel 27 febbraio del 2003 la stessa Ettie, naturalmente una gallina, in ovvio riferimento al Gallo simbolo della Francia. Footix allora si accorse subito della grandi doti di Ettie, della sua forte personalità come del suo grande talento del calcio, tanto da renderla testimonial di questi Mondiali femminili 2019, che avranno inizio proprio oggi.

VIDEO, PRESENTAZIONE DI ETTIE





