Al Motocross delle Nazioni, l'Italia chiude al sesto posto dopo diversi problemi fisici e tecnici che hanno colpito i piloti

Il sesto posto dell’Italia al Motocross delle Nazioni

Mentre lo sport più seguito in Italia si ferma per le partite in programma della Nazionale, un altro sport ha avuto in questi giorni la più grande competizione tra rappresentative delle diverse nazioni che hanno visto la partecipazione anche di una squadra azzurra che ha ottenuto un risultato che soddisfa a metà. Si tratta della motocross che in questi giorni ha vissuto all’Ironman Raceway di Crawfordsville negli Stati Uniti i Mondiali, che in questo caso prendono il nome di Motocross delle Nazioni, e nei quali la nostra squadra ha chiuso con il sesto posto, risultato accettabile ma solo a metà.

Tra i piloti scelti dal CT Thomas Traversini ci sono l’eterno Antonio Cairoli, pilota della Ducati e uno dei più grandi in questo sport, il ventiduenne Andrea Bonacorsi, pilota che corre con la Fantic, e suo pari età Andrea Adamo, pilota della squadra della Ktm, che hanno dato il massimo lottando anche contro problemi fisici e tecnici ma che non sono riusciti neanche ad avvicinarsi ai punti conquistati dall’Australia campione. Le loro prestazioni infatti sono valse solamente 58 punti, uno in meno della Slovenia quinta classificata, ma ben distanti anche solo dall’ultimo gradino del podio che dopo gli australiani vede Stati Uniti e Francia.

Le tre gare del Motocross delle Nazioni

Nella Gara 1 del Motocross delle Nazioni brutta partenza di Cairoli e Adamo con il nove volte campione del mondo che ha subito una frattura alla mano destra in seguito ad una caduta dovuta dal contatto con un avversario che gli ha complicato il resto della gara ma che non gli ha impedito di rimontare dall’ultimo posto alla 25° posizione. Il suo compagno invece ha mantenuto sempre lo stesso ritmo riuscendo a non farsi superare da alcun avversario respingendo sempre i loro assalti ma non riuscendo mai a concludere un assalto a chi lo precedeva, se non per il sorpasso alla fine che gli ha permesso di chiudere al 12° posto.

La Gara 2 ha visto un’ottima prestazione da parte di Andrea Bonacorsi che è riuscito a competere per i primi posti visto che dopo un’ottima partenza è stato in lotta per gran parte della corsa per il 9° posto salvo poi riuscire a completare diversi sorpassi e ottenere il 6°, Andrea Adamo invece fatica ancora in partenza ma migliora nella pista e riesce a chiudere 12° dopo una gara condotta per gran parte al 20° posto. Gara 3 invece ha visto in pista Cairoli e Bonacorsi che hanno chiuso con un 13° e 15° posto dovuti anche dall’infortunio del primo e da un problema ai freni per il secondo.