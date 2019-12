Mondo Marcio/ “Ecco qual è il miglior regalo possibile” (Capodanno in musica)

33 anni festeggiati da poco Mondo Marcio, che stasera vedremo a Capodanno in musica, è fra i volti più popolari del panorama musicale italiano. “Il miglior regalo è essere felice nella tua pelle. A tutti gli altri, dategli il pacco e basta”, scrive intanto sui social in occasione del Natale. “Sempre lo stesso dall’86”, sottolinea poco prima riguardo alla foto scelta per l’occasione, dove lo troviamo bambino con un phon in mano e un bicchiere d’acqua. Clicca qui per guardare la foto di Mondo Marcio. La festività lo ha reso di certo nostalgico e a rivelarcelo sono altre foto, che ha scelto di pubblicare nelle Storie di Instagram. In una vediamo la madre Marina, a cui in passato ha dedicato la sua canzone Una nel mondo, nell’altra il padre Francesco Marcello, con cui il piccolo Gianmarco posa sorridente. Come ricorderanno i fan più accaniti, il genitore ha affrontato la prima udienza per il divorzio dalla moglie ormai 13 anni fa. “Gianmarco ha messo su un complessino con i suoi amici. ha fatto anche un dischetto. La scorsa estate ha guadagnato qualche soldino e si è pagato da solo la patente di guida”, ha detto Marina ai giudici, come riferisce Stefano Zurlo. Parole che hanno spinto il padre a scavare nei segreti di quel figlio che non vedeva dal 2002 e che ha riscoperto grazie alla sua musica. A pochi passi dalla pubblicazione della clip del suo singolo Vida Loca, il rapper ha inoltre ricordato agli ammiratori di aver scelto di donare i proventi del brano a Lule Onlus “per la tutela delle ragazze vittime di violenze. Continuate a donare”.

Mondo Marcio, il grande ritorno

Tre anni di assenza e Mondo Marcio ha mantenuto la promessa fatta la scorsa primavera: è cresciuto molto e il suo Uomo!, l’album che ha consacrato il suo ritorno, dimostra tutta l’evoluzione di un artista ancora più che popolare. Gli impegni live sono stati tanti anche nei mesi successivi, ma l’evento più importante che vedrà di nuovo Mondo Marcio sul palco televisivo è legato a Capodanno in musica, lo spettacolo che Canale 5 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, martedì 31 dicembre 2019. Non è escluso che il rapper possa decidere di interpretare la sua La canzone che non ti ho mai scritto, che a suo dire lo rappresenta di più, ma anche altri brani del suo ultimo successo lavorativo. “Quindici anni fa ero un pischellino, all’inizio bisognava trovarsi un’identità in quanto stavamo in un contesto che non ci dava niente, non c’erano i palchi a disposizione, figuriamoci televisione o giornali. Ai tempi c’era la cultura del fare i soldi in qualsiasi modo semplicemente per fare musica”, ha detto a Loud Vision per spiegare il proprio cambiamento, perchè grazie all’avvento dei social tutti possono raggiungere una certa visibilità che permette persino di saltare gli anni della gavetta.

Questo è il miglior regalo





