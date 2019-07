Mondo Marcio/ “La carriera inizia quando ti pagano, non quando inizi a scrivere”

MONDO MARCIO A BATTITI LIVE 2019

Mondo Marcio è ritornato in grande stile e forse ha fatto attendere un po’ troppo tutti i fan rimasti perplessi dal silenzio discografico degli ultimi anni. Anche se in realtà il rapper non ha mai smesso di lavorare, scegliendo però di rimanere dietro le quinte a scrivere. Brani di successo per Adriano Celentano e Mina, ma proprio per questo si sentiva il bisogno di un suo effettivo ritorno con un nuovo album. Mondo Marcio non delude, mentre continua a guardarsi attorno per osservare i rapper di oggi. Tutti giovani, magari 25enni e con l’illusione di avere una carriera già solida alle spalle. “Ognuno può dire quello che vuole, ma la carriera inizia quando ti pagano, non quando inizi a scrivere. Perchè altrimenti io faccio musica da 25 anni”, sottolinea in una delle ultime Storie su Instagram. “Sei un esempio per la nuova generazione”, commenta invece un ammiratore nelle ultime settimane, applaudendo la scelta dell’artista di realizzare anche una versione acustica del singolo Angeli e Demoni, dove duetta con Mina. “Quelli come me vengono dal nulla, ma farebbero di tutto per non tornarci”, scrive invece Mondo Marcio prima dell’uscita del nuovo album, in un lungo post in cui svela di aver scelto questo alter ego per scappare al nulla legato invece al suo vero nome, Gian Marco. “Il viaggio è sempre appena iniziato, ogni giorno è perfetto per cambiare la tua vita”, scrive ancora ricordando quella prima volta sul palco, avvenuta sedici anni fa, quando ha scoperto di avere i super poteri. Anzi, di esserseli inventati.

IL RILANCIO CON “ANGELI E DEMONI” E LA “BENEDIZIONE” DI MINA

Mondo Marcio è ritornato al centro dell’attenzione della musica italiana, dopo un periodo di forte assenza del rapper negli eventi pubblici di ampio respiro. Un ritorno in grande stile se si pensa che il suo nuovo Angeli e Demoni prevede un duetto con una delle cantanti più applaudite di tutti i tempi, Mina. Il progetto però è ancora più ampio e prevede il disco appena lanciato dal titolo Uomo, pubblicato alcuni mesi fa grazie alla partecipazione dei producer Marco Zangirolami, Fastlife Beats e Muzicheart e di ESwede di 808 Mafia. La collaborazione con Mina invece non nasce per caso, come l’artista ha avuto modo di sottolineare in una recente intervista a Radio 105, ma risale a cinque anni fa, quando ha scelto di usare dei campioni originali di alcuni suoi brani per realizzare un disco. Se mi ami davvero è stato il secondo legame con Mina, grazie a quella canzone che ha scritto per lei e Adriano Celentano, e ricordarla anche in questa nuova occasione era quindi inevitabile. Mondo Marcio salirà sul palco di Battiti Live 2019 questa sera, mercoledì 31 luglio, grazie alla messa in onda su Italia 1 della tappa di Gallipoli. L’artista è stato presente anche negli altri appuntamenti, ma questa volta si esibirà solo ad un passo dalla conclusione del festival estivo. Il mese di luglio tra l’altro è stato fitto di appuntamenti per Mondo Marcio, come dimostra la sua presenza al recente Giffoni Film Festival di quest’anno e sarà solo il trampolino per il prossimo giro di concerti con il suo Rap God Tour, con una scaletta che annovera anche Leggenda urbana e Vida Loca, due dei cinque singoli scelti per pubblicizzare il suo ultimo disco. Qui di seguito vi proponiamo il video di Angeli e Demoni





