Mondovì, sfilata delle Mongolfiere/ Video, al via il 32esimo raduno aerostatico

Grande spettacolo in programma a partire da oggi in quel di Mondovì, per il raduno delle mongolfiere. In provincia di Cuneo, in Piemonte, prenderà il via il 32° Raduno aerostatico internazionale dell’Epifania, che partirà appunto oggi, sabato 4 gennaio, e che si chiuderà lunedì 6 gennaio, il giorno della Befana. In totale si potranno ammirare trenta palloni aerostatici provenienti da ogni parte del Vecchio Continente, e quattro nuove mongolfiere dalla forma particolare. Si tratta precisamente di “Van Gogh”, mongolfiera olandese alta circa 30 metri, che riproduce la testa del famoso pittore. Spazio quindi ad “Adelaide”, proveniente dal Regno Unito e che avrà la forma di un koala. “Tall Steve”, sarà invece un pinguino gigantesco di circa 35 metri, infine ci sarà “Rhino”, il rinoceronte proveniente dal Belgio. Nei cieli piemontesi potremo vedere anche il più grande dirigibile al mondo, lungo quasi 50 metri, di più di un aereo di linea, e alto quanto un palazzo di cinque piani.

MONDOVÌ, SFILATA DELLE MONGOLFIERE: APPUNTAMENTO ALLE 14:30

Spazio quindi al dirigibile ad aria calda Gefa 105 As, facente parte della “Milano Mongolfiere”, considerato il più grande di questa categoria. I voli si terranno per due appuntamenti fissi in ognuno dei tre giorni: alle ore 9:00 di mattina, e quindi, alle ore 14:30 di pomeriggio. Il decollo verrà effettuato presso l’area verde di Parco Europa, sita in corso Manzoni a Mondovì, e a fare da contorno alla manifestazione, l’area food e street food, con numerosi prodotti locali e non, dislocata sempre nel Parco Europa. La manifestazione non sarà gratuita, ma per accedere all’area principale basteranno cinque euro: sarà così possibile avvicinarsi all’area del decollo, per ammirare davvero da vicino le splendide mongolfiere.





