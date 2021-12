Monet, la donna che si è sposata 11 volte con 9 mariti/ “Troverò quello giusto”

Monet è una donna americana di 52 anni che di certo non ha avuto fin qui una vita banale: si è infatti sposata per ben 11 volte con nove uomini diversi, così come raccontato dalla stessa al programma “Addicted to marriage” di Tlc, che significa di fatto “dipendente dai matrimonio”. Il primo matrimonio è scattato subito dopo gli studi: “Il mio primo marito ed io ci siamo conosciuti al liceo – si legge, come riportato dai colleghi di Today.it – avevo subito detto a mia sorella che un giorno lo avrei sposato e così è stato, ci siamo uniti in matrimonio due mesi dopo”.

Covid, perché obesità aumenta rischio di morte/ Studio: infetta anche tessuto adiposo

Poi è sopraggiunta la crisi e quindi il divorzio, ma di lì a poco sono giunte nuove nozze: “Con il mio secondo marito mi sono divertita veramente tanto, ma poi abbiamo divorziato, e successivamente abbiamo pensato che le cose potessero tornare a funzionare dunque ci siamo sposati di nuovo”. Niente da fare però, non è durata nemmeno con lui, visto che successivamente i due si sono lasciati e Monet ha conosciuto un nuovo ‘amore della sua vita’, il suo futuro quarto marito. Come è finita? Come sempre, nozze sfumate dopo pochi mesi, ma nessun problema perchè di lì a poco si è celebrato il quinto matrimonio di Monet, che la stessa ha definito, riferendosi all’ex quinto marito “probabilmente uno dei veri amori della mia vita”, mentre il sesto “sembrava così carino e gentile, così l’ho sposato, e poi l’ho risposato anche in seguito”.

Fernando Pucci/ Testimone chiave per delitti del Mostro di Firenze: “Era affetto da…”

MONET, 11 MATRIMONI CON 9 UOMINI DIVERSI: “MI INNAMORO FACILMENTE”

Monet ammette di essere una donna dall’innamoramento facile, come ad esempio quanto accaduto con l’ottavo marito, conosciuto online e sposato solo una settimana dopo a Las Vegas, Il nono marito, invece, era “il tipo da cui non dovresti essere attratta, ma a volte lo sei”. Quindi è stata la volta del decimo, un uomo che la stessa conosceva fin dai tempi della scuola elementare: “Una brava persona, ma avremmo dovuto rimanere amici”.

Infine l’undicesimo matrimonio, con un uomo di 57 anni, di cui la stessa 52enne americana ammette: “Non c’è niente da dire!. Ci siamo conosciuti online e le ho detto di amarla dopo averla vista tre volte, credo molto nella sincerità e quando mi sento di poter dire una cosa, la dico”. In totale la donna ha spiegato di aver ricevuto ben 28 proposte di matrimonio. “Non perdo la speranza – ha concluso – troverò quello giusto”.

Pierantonio Secondi ucciso con motosega/ Sorella "killer mostro, io prossima vittima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA