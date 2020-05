MONEY IN THE BANK 2020/ Wrestling WWE, info streaming video tv: una scalata inedita!

Pubblicità

Il wrestling WWE si prepara ad offrire una grande serata nella notte italiana tra sabato e domenica 10 maggio con il Money in the Bank 2020, che si terrà direttamente dai WWE Global Headquarters di Stamford, in Connecticut. Ricevuto il via libera dallo stesso presidente Trump per portare avanti i propri eventi, la compagnia gestita da Vince McMahon ha continuato a proporre i suoi appuntamenti anche durante questo periodo che sta costringendo la popolazione mondiale a passare la gran parte del tempo nelle proprie abitazioni a causa dell’epidemia di Coronavirus e tra qualche ora andrà in scena uno dei ppv più interessanti del calendario americano. I due money in the bank match previsti vedranno scontrarsi rispettivamente sei atleti per la divisione maschile ed altre sei lottatrici per la divisione femminile ma, per la prima volta nella storia, i contendenti dovranno scalare tutto l’edificio per ottenere la valigetta posta in cima al tetto della sede. Durante lo show sono previsti anche altri incontri titolati come la sfida tra il campione Drew McIntyre contro Seth Rollins, il duello per lo Smackdown Women’s Championship della Bayley contro Tamina e l’attesa battaglia tra il campione Universale Braun Strowman e l’ex amico Bray Wyatt.

WRESTLING, MONEY IN THE BANK 2020: INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento pay-per-view WWE Money in the Bank 2020 andrà in onda in diretta dalle ore 00:30 italiane nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio acquistando l’evento su Sky Primafila, precisamente sul canale Sky Sport 256, per tutti i possessori del decoder della piattaforma satellitare. Lo show non sarà invece visibile per chi possiede l’abbonamento con il digitale terrestre. Chi vorrà rivedere lo show in un secondo momento potrà tranquillamente sintonizzarsi sui canali di Sky Sport nei giorni successivi a partire da lunedì 11 maggio con tre repliche al giorno fino a giovedì 14 maggio alle ore 12, alle 16 ed alle 20, oltre a poterlo selezionare on demand. Lo show sarà visibile, come di consueto, anche tramite il servizio in streaming ufficiale WWE Network, la piattaforma ufficiale della compagnia di Stamford che offrirà lo show in maniera gratuita a tutti i nuovi abbonati. Attraverso gli account Twitter, Facebook, Twitch e Youtube della WWE, come sempre prima dell’evento vero e proprio, dovrebbe inoltre venir trasmesso il Kickoff, della durata di un’ora, con i pronostici di diversi ospiti e magari uno o due dei match in programma.

GLI INCONTRI PER I TITOLI

La notte del WWE Money in the Bank 2020 non sarà caratterizzata solamente dalle due sfide per la tanto ambita valigetta. Per quanto riguarda la divisione femminile infatti, la campionessa di Smackdown Bayley dovrà difendere la sua cintura dall’assalto di Tamina. Quest’ultima, alleatasi con Lacey Evans nelle scorse settimane, cercherà di far valere tutta la sua forza per spodestare la rivale. Passando invece alla divisione maschile, si preannunciano davvero molto interessanti sia il duello per il WWE Championship che la battaglia per il titolo Universale. Sconfitto Brock Lesnar in quel di Wrestlemania 36, quando aveva anche già difeso il suo regno dalla sfida lanciataglia da The Big Show, il campione Drew McIntyre è parso molto carico nelle ultime puntate di RAW ed è sembrato più che pronto per suonarle all’autoproclamatosi “Monday Night Messiah” Seth Rollins. Lo scozzese non ha esitato a mettere le mani addosso all’ex membro dello Shield al momento della firma del contratto per il match e non sembra affatto intenzionato a lasciarsi sfuggire una cintura inseguita da un decennio. Occhi puntati poi al faccia a faccia tra il detentore dello Universal Championship, vinto ai danni di Goldberg sempre a Wrestlemania, Braun Strowman e lo schizofrenico Bray Wyatt. Quest’ultimo, qualche anno fa, era solito dare ordini allo stesso “Mostro che cammina tra gli uomini” quando esisteva la Wyatt Family, con la quale aveva debuttato, ma il percorso del gigante barbuto ha portato i due a prendere strade molto diverse con il passare del tempo. Il lottatore della Firefly Fun House desidera riprendersi il titolo perso malamente in Arabia Saudita ma difficilmente Strowman si lascerà sfuggire così presto il traguardo più importante conseguito nella sua breve carriera.

MONEY IN THE BANK MATCH: DIVISIONE FEMMINILE

Entrambi i Money in the Bank match, ovvero quello femminile e quello maschile, previsti nel corso del pay-per-view si terranno in contemporanea, come era stato già annunciato durante la puntata di Smackdown andata in onda lo scorso primo maggio. A differenza delle passate edizioni, i contendenti non saranno più otto ma soltanto, si fa per dire, sei e la novità più intrigante è rappresentata dalla necessità di dover scalare l’intero edificio della sede centrale della WWE per raggiungere la valigetta. In cima al tetto sarà infatti posto un ring sopra al quale verrà appesa la famosa scatola contenente il contratto che permetterà al vincitore di sfidare un campione del proprio brand, RAW o Smackdown, per il titolo in qualsiasi istante lo desideri. Guardando alla divisione femminile, i nomi importanti non mancano di certo ed ecco quindi l’elenco delle sfidanti: Asuka, Nia Jax e Shayna Baszler per RAW e Dana Brooke, Carmella e Lacey Evans per Smackdown. Le sorprese non sono mancate nel corso delle qualificazioni per questo match dato che Dana Brooke è riuscita per esempio ad avere la meglio su Naomi, la Evans ha fatto fuori la nemica Sasha Banks e Carmella ha avuto la meglio su Mandy Rose, distratta dalla faida con Sonya Deville. Per questo motivo l’esito della sfida rimane abbastanza incerto nonostante i rumors vedano proprio Lacey Evans come la principale candidata al successo.

MONEY IN THE BANK MATCH: DIVISIONE MASCHILE

Detto della sfida per la divisione femminile, passiamo ora ad analizzare il duello che ci aspetta per gli uomini cominciando dal brand rosso. I vari turni preliminari sono stati decisamente intriganti a partire dal successo ottenuto da Aleister Black ai danni di Austin Theory, messosi in mostra nella scuderia di Zelina Vega nelle ultime settimane. Il veterano mascherato Rey Mysterio ha ottenuto un posto superando Murphy, il discepolo di Rollins, mentre Aj Styles è resuscitato dopo lo scontro con l’Undertaker ed ha vinto un gauntlet match ai danni di Humberto Carrillo. Passando invece al circuito blu di Smackdown, sono state senza dubbio notevoli le prove di Daniel Bryan, capace di sconfiggere Cesaro per sottomissione, e di Otis, irrefrenabile quando si trova davanti Dolph Ziggler. Non è riuscito invece a qualificarsi l’emergente Drew Gulak, il quale ha subito una sconfitta a causa di King Corbin ma in questo modo non dovrà vedersela con il suo amico Bryan. Come per le donne, anche qui il risultato è abbastanza difficile da decifrare. Un po’ a sorpresa, il principale candidato all’acquisizione della valigetta potrebbe essere proprio Aj Styles: di ritorno da un match epico contro il Phenom, il Fenomenale sarebbe l’atleta più indicato a sfidare il campione del proprio brand se si pensa anche al lunghissimo regno da campione vissuto quando si trovava a Smackdown.



