L’accesa disputa che, ormai da anni, vede opporsi il Comune di Monfalcone ai centri culturali islamici del luogo è nuovamente divampata in seguito al verdetto pronunciato dal Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello dell’amministrazione comunale, ribaltando le precedenti pronunce del Tar del Friuli Venezia Giulia: la sentenza scuote per l’ennesima volta l’opinione pubblica e riaccende il fervido dibattito sulle libertà religiose, la conformità urbanistica e la convivenza tra le culture differenti.

Nell’occhio del ciclone è finito l’impiego inadeguato di due edifici destinati a luoghi di culto dalle associazioni Daru Salaam e Baitus Salat, nonostante vi fosse una destinazione urbanistica che ne prevedeva un uso decisamente diverso; l’ex sindaca Anna Maria Cisint aveva diffuso provvedimenti per il riavvio dell’originaria destinazione d’uso, una decisione che le associazioni avevano impugnato, ottenendo, in un primo momento, il favore del Tar, per poi essere inaspettatamente sorprese dal pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha nuovamente ribaltato il verdetto, dichiarando la legittimità delle disposizioni comunali e proclamando una compensazione totale delle spese processuali tra le parti.

Questa vicenda, ancora lontana dal giungere alla sua conclusione, riapre le polemiche sul rapporto tra i regolamenti edilizi e i diritti garantiti sul piano costituzionale, con le opposizioni che accusano l’amministrazione di ostacolare la libertà di culto e la maggioranza che, invece, difende a spada tratta l’esigenza di far rispettare le norme urbanistiche; la materia in questione è poi riecheggiata ben oltre i confini di Monfalcone, declinandosi su larga scala e riflettendo su come le istituzioni possano bilanciare le necessità di integrazione con quelle di ordine pubblico e di organizzazione del territorio.

Non si sono fatte attendere le reazioni del mondo politico: da un lato, alcuni esponenti locali della Lega hanno ribadito l’importanza della legalità urbanistica come base essenziale della convivenza civile, mentre dall’altro – soprattutto dal versante di centrosinistra – risuonano voci più critiche, che hanno messo in risalto il pericolo di una percezione alterata e discriminatoria nei confronti della comunità musulmana, basando le loro argomentazioni sul diritto alla preghiera e su come questo sia tutelato, di fatto, dalla Costituzione italiana e dai trattati internazionali.

Se da una parte si può constatare che il Consiglio di Stato abbia messo il punto sulla legittimità delle ordinanze comunali, dall’altra il caso di Monfalcone alimenta un vero e proprio polverone, che tocca il precario equilibrio tra legalità e integrazione; la presenza di una numerosa comunità islamica nella cittadina friulana è un dato di fatto ormai assodato da anni, prodotto di flussi migratori che hanno portato centinaia di lavoratori, soprattutto dal Bangladesh, a stabilirsi stabilmente nella zona.

L’aumento a dismisura della popolazione musulmana ha portato con sé la necessità di spazi per la preghiera e l’aggregazione, necessità che i centri Daru Salaam e Baitus Salat hanno cercato di soddisfare, anche scontrandosi con vincoli burocratici e restrizioni normative che ne hanno limitato l’attività: ed è proprio qui che si colloca il tema della compatibilità tra le norme urbanistiche e il diritto alla libertà religiosa, che diventa sempre più incandescente, con implicazioni che trascendono il singolo caso giudiziario in questione.

A livello nazionale, episodi simili si sono verificati in diverse città italiane, con amministrazioni che, spesso sospinte da un elettorato conservatore, hanno deciso di mettere in pratica regolamenti più intransigenti e rigidi sulla costruzione di luoghi di culto non cattolici, generando battaglie legali e accesi dibattiti pubblici e politici.

La sentenza del Consiglio di Stato, adesso, potrebbe rappresentare un precedente non di poco conto, influenzando le future decisioni amministrative in casi analoghi; Monfalcone, con la sua storia recente e le tensioni che ancora si propagano in un clima piuttosto caldo, rimane una sorta di laboratorio simbolo di questa complessa sfida, in cui le istituzioni locali, i cittadini e le comunità di fede sono chiamati a trovare un difficile punto d’incontro tra diritto, identità e coesione sociale.