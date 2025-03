Moni Ovadia, scrittore, attore e cantante nato in Bulgaria, a Plodviv, è arrivato in Italia da bambino e nonostante la sua sia una famiglia di ascendenza ebraica sefardita, è cresciuto in Italia e per questa ragione si sente di appartenere a questa cultura. Dopo essersi laureato in scienze politiche all’Università Statale di Milano, Ovadia ha iniziato la sua carriera come musicista nel Gruppo dell’Almanacco Popolare, con Sandra Mantovani, dedicandosi per un certo periodo della sua vita alla musica.

C'è posta per te 2025, 7a puntata/ Diretta e storie: Gigi D'Alessio e Romelu Lukaku ospiti

Più avanti si è indirizzato anche verso il teatro, con il Festival di cultura ebraica e altri progetti in lingua yiddish e non solo. Nel 1995, Moni Ovadia ha allestito con Mara Cantoni uno spettacolo sull’Olocausto, che in breve tempo è diventato un evento molto apprezzato della stagione teatrale. Nello spesso anno, ha debuttato con un altro spettacolo in grandi teatri d’Italia, lavorando dunque a lungo come attore sul palco. Nel dicembre del 2020 è diventato direttore generale del Teatro Comunale di Ferrara.

Giuseppe Anastas, marito di Carlotta (Carla Quadraccia)/ Autore di testi: collaborazione proficua con Arisa

Moni Ovadia, chi è: “Arrivato in Italia come profugo”

Anche tv e cinema nella carriera di Movi Ovadia che si è dedicato a numerosi programmi televisivi, spesso anche come ospite, portando le sue conoscenze e le sue teorie su questioni come quella sionista. È inoltre un attivista apprezzato: parlando di sé stesso, si definisce ebreo antisionista. Nel 2015 in un’intervista ha spiegato di sostenere i diritti dei palestinesi, affermando inoltre che la Shoah e l’ultranazionalismo sono sfruttati da Israele e da Netanyahu dunque dalla destra reazionaria, per continuare ad invadere i Territori palestinesi.

Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D'Alessio/ "Ho sempre voluto mandare avanti la famiglia"

Pur sentendosi italiano dentro, Moni Ovadia ha spiegato di essere un cittadino del mondo. “Sono nato cittadino italiano, anche se sono arrivato qui come profugo, mi considero un vagabondo, mi sento un vagabondo” ha spiegato qualche tempo fa. Tanti i viaggi che l’attore e attivista, nonché scrittore, ha condotto nel corso della sua vita.