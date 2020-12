Monia De Carolis, chi è?/ La banchiera finalista di Bake Off Italia 2020

Monia De Carolis, chi è? Da Lady Finanza a mamma a tempo pieno per amore dei figli

Monia De Carolis è una delle finaliste di Bake Off Italia 2020 nonché la favorita alla vittoria finale. Nervi saldi, guizzi di fantasia durante la preparazione dei dolci e poi il parare favorevole del pubblico, questi saranno gli elementi che le permetteranno di giocarsi la finalissima del programma e sperare nella vittoria nella puntata di questa sera? I suoi fan lo sperano perché in questi mesi l’hanno vista dilettarsi davanti al suo forno tra dolci base ma anche complesse creme e prove tecniche in cui è riuscita sempre a spuntarla. Dalla sua parte ci sono i complimenti dei giudici, soprattutto di Damiano Carrara, ma questo basterà a darle la spinta finale per quest’ultima puntata? I fan lo scopriranno solo questa sera quando, indossato il suo grembiule, si piazzerà di nuovo davanti ai fornelli per le ultime prove in lotta con Philippe Chini e Sara Moalli, gli altri due finalisti di questa edizione 2020. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo con certezza, come lei stessa ha rivelato, di essere sposata e di avere tre figli, un maschio e due femmine, e che è molto legata alla sua famiglia visto che ha deciso proprio per loro di abbandonare la carriera e il suo lavoro in banca senza però dimenticare la sua passione per la cucina e, soprattutto, per la pasticceria. Proprio nel suo video di presentazione ha parlato della sua passione ma anche del perché ha deciso di lasciare il suo lavoro quando il figlio le ha chiesto il perché lei fosse diversa dalle altre mamme e non andasse mai a prenderlo a scuola.

Chi è Monia De Carolis? Tanti studi e la passione per la pasticceria

Ma chi è Monia De Carolis? L’aspirante vincitrice di Bake Off Italia 2020, Monia De Carolis, è nata a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel 1975, da adolescente ha frequentato l’istituto tecnico G. Mazzocchi nella sua città, si è diplomata con successo e ha poi deciso di continuare gli studi in Economia e Commercio iscrivendosi all’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” e infine consegue un master in Alta Finanza all’Università di Roma Luiss. Da lì al mondo del lavoro il passo è stato breve e una volta arrivata in un istituto di credito non ci ha messo poi molto, grazie alle sue competenze, a diventare direttore di banca, ruolo che poi ha deciso di lasciare per una mansione di minor responsabilità che non la tiene lontana dai suoi figli molto a lungo. Questa sera riuscirà finalmente a coronare il suo sogno e diventare vincitrice di questa edizione di Bake Off Italia 2020?



