Monia Di Liello, pastry chef/ Da Procida a Parigi: “No alla pasticceria di plastica”

Monia Di Liello, pastry chef ospite a Bake Off Italia

Monia Di Liello, chef pâtissier exécutif del gruppo Big Mamma in tutta la Francia, sarà ospite di Bake Off Italia nella puntata di questa sera, venerdì 4 novembre, in onda su Real Time. Monia, classe 1988, è cresciuta a Procida: “Ho sempre amato i dolci, ero una bimba golosa e adoravo preparare le torte con la mia mamma”, ha raccontato a Food Makers. Dopo aver frequentato il liceo linguistico a Procida si è trasferita a Roma per studiare alla LUMSA, scienze della comunicazione, informazione e marketing. Quando è nata la figlia Deva, Monia ha deciso di abbondante il giornalismo e di dedicarsi da autodidatta alla pasticceria. “All’inizio ho veramente fatto le preghiere, perché non avendo seguito corsi, robe varie, ho chiesto a Mazziotti, ai Dolci Peccati, a Procida di farmi entrare, così, per fare un piccolo stage… mi divertiva tanto, quindi ho detto questo è già un buon inizio, perché sai, lo senti a pelle quando una roba fa per te o meno”, ha raccontato Monia al blog Amma Cucinà.

Chiara Maggenti, chi è la moglie di Damiano Carrara e perché lui è assente a Bake Off Italia/ Le nozze…

Monia Di Liello: la carriera e il successo in Francia

Tornata a Roma Monia Di Liello ha lavorato per due anni in un ristorante, nel frattempo studiava e frequentava corsi di pasticceria. Nel 2015 è approdata nei ristoranti e caffetterie Angelina, dove è diventata chef pasticcere executive di tutta la catena. Dopo un corso con il maestro pasticcere Luigi Biasetto, ha fatto uno stage nel ristorante stellato Metamorfosi con Roy Caceres. Dopo quasi cinque anni da Angelina è arrivata una proposta da Parigi: Monia è entrata nel gruppo Big Mamma. A chi le chiede di definire la sua idea di pasticceria Monia Di Liello risponde: “Non amo la pasticceria di “plastica”, quelle forme perfette e geometriche al limite del possibile, che si compongono di coloranti chimici e non hanno sapore. La mia pasticceria è ricca di sapore, i profumi che vengono fuori durante le lavorazioni sono inebrianti e il mio obiettivo principale è rendere indimenticabile anche il più piccolo pezzettino di frolla”, ha detto a Food Makers.

LEGGI ANCHE:

Bake Off Italia 2022, 10a puntata/ Eliminato e diretta: Riccardo, Chiara e Mukesh a rischioBAKE OFF ITALIA 2022, 9A PUNTATA/ Diretta: Stefano eliminato, Davide grembiule blu

© RIPRODUZIONE RISERVATA