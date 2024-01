Monia, dolce dedica per il compleanno di Massimiliano Varrese/ “Spero che tu…” (Grande Fratello 2023)

Al Grande Fratello 2023 Monia augura buon compleanno a Massimiliano con una dedica speciale: “Spero che tu rimanga la persona che sei”

Nel corso di una cena in attesa del compleanno di Massimiliano Varrese, gli inquilini della casa del Grande Fratello 2023 decidono di festeggiare l’attore con un applauso affettuoso. Tuttavia, è Monia La Ferrera ad aggiungere un tocco speciale alla serata con una dedica dolce e sincera nei confronti di Massimiliano. “Auguro a Massi di rimanere la persona splendida che è”, le parole di Monia, pronunciate tra mille emozioni davanti a tutti.

Nonostante un leggero imbarazzo, Monia esprime tutto il suo affetto per il coinquilino, elogiandolo sotto ogni punto di vista: “Massi è una persona speciale, e voi tutti lo sapete”. Quindi sottolinea come in queste settimane abbia conquistato il cuore di tutti loro con il suo amore e i suoi modi spontanei. Al termine della cena, Monia esprime il suo desiderio per il futuro di Varrese, rivolgendosi direttamente a lui: “Spero che tu rimanga la persona che sei”.

Le parole di Monia non passano inosservate nella casa del Grande Fratello 2023, con Massimiliano che rimane sorpreso dall’intraprendenza della coinquilina e forse anche un po’ imbarazzato. Va ricordato infatti che Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese hanno vissuto una storia d’amore diversi anni fa, e ora sembra che una nuova scintilla si sia riaccesa sotto le telecamere del Grande Fratello 2023.

Monia stessa aveva parlato di questa situazione con Fiordaliso, rivelando che lei e Massimiliano si stanno riscoprendo. “Ci stiamo studiando e ripiacendo. Ci stiamo riscoprendo. Se son rose, fioriranno”, l’ammissione di Monia con la cantante.

