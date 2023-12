Monia e Vittorio vicini al Grande Fratello, scenata di gelosia di Varrese/ Video: “Mi ha dato fastidio!”

Massimiliano Varrese geloso della sua ex Monia e dell’avvicinamento a Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023

Prime gelosie per Massimiliano Varrese nei confronti della sua ex Monia La Ferrera nella Casa del Grande Fratello 2023. La donna ha fatto il suo ingresso da pochi giorni, ma a quanto pare l’attore nel ritrovarla al suo fianco è tornato a provare nei suoi confronti sentimenti assopiti, come appunto la gelosia. Lo ha manifestato d’altronde apertamente nelle ultime ore, quando ha deciso di affrontare Monia dopo averla vista vicina a Vittorio Menozzi.

Perla Vatiero contro Greta Rossetti al Grande Fratello: "Io da donna mi vergognerei"/ Web diviso

I due hanno a lungo chiacchierato sotto le coperte, cosa che non è passata inosservata a Massimiliano Varrese, che successivamente ha affrontato l’argomento con la sua ex, chiarendo di aver provato fastidio nel vederla così con lui, nonostante siano passati 14 anni dalla loro storia d’amore.

Massimiliano Varrese affronta Monia: “Vederti con Vittorio sotto le coperte mi ha dato fastidio”

“Lo sapevi che mi avrebbe dato fastidio, – ha quindi detto Varrese a Monia in cucina – mi sveglio e ti trovo lì abbracciata con Vittorio sotto le coperte, poi hai libertà di fare quello che vuoi, ma un pochino mi ha dato fastidio.” L’attore ha poi proseguito nella sua scenata di gelosia: “Sei felice che mi abbia dato fastidio? È stata una frazione di secondo, non è che adesso io sto pensando… anche perché non ne ho motivo, no? Lo sai come sono fatto? Anche se sono 14 anni che non ci vediamo, hai fatto parte di me.”

Grande Fratello in onda fino a marzo, niente Temptation Island/ I palinsesti inverno 2024 di Canale 5

Massimiliano Varrese le ha dunque ricordato come per lui “i piccoli dettagli fanno la differenza… – e ancora – lo so che tu sei sempre stata così, ci sono dei piccoli dettagli, delle piccole delicatezze che non tutti hanno. Sapere che abbiamo avuto una storia importante, trovarti sotto le coperte dopo un giorno mi ha dato fastidio, è una delicatezza che io non farei, se fossi Vittorio non lo farei sapendo che sei stata una storia importante…”













© RIPRODUZIONE RISERVATA