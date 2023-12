Monia La Ferrera accusa l’ex Varrese al Grande Fratello: “Sei scomparso”/ “Hai staccato il telefono e addio!”

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, primo confronto al Grande Fratello 2023 tra i due ex

Monia La Ferrera è la nuova concorrente del Grande Fratello 2023. Una sorpresa per Massimiliano Varrese, che si è ritrovato nella Casa la sua ex fidanzata, da lui citata proprio qualche giorno fa per la prima volta. Dopo la diretta, i due hanno avuto modo di confrontarsi ed è durante questa chiacchierata che sono venute a galla le motivazioni della loro rottura.

Massimiliano Varrese ha esordito raccontando le sue sensazioni in merito all’arrivo di Minia: “Mi è venuta una mezza sincope. Quando entrano le persone qua dentro, anche quando entrano i tuoi parenti che non vedi da tempo, tu li percepisci, senti quello che dicono ma non ti ricordi le parole, ti sembrano un ologramma, vorresti dire un sacco di cose ma non ti vengono le parole perché sei in un mondo parallelo. Io me lo sentivo. Proprio qualche giorno fa ho detto: ‘Ho avuto una fidanzata siculo-tunisina’, ma non ho fatto il tuo nome, perché avevo questo sospetto dentro di me”.

Monia La Ferrera accusa Varrese: “Sei scomparso senza dare spiegazioni”

Monia è però arrivata subito al sodo, accusando Massimiliano di averla letteralmente abbandonata senza un saluto: “Tu non è che mi hai dato spiegazioni. Sei proprio scomparso. – ha tuonato contro l’attore – Mi hai detto che volevi stare da solo? Sì, hai staccato il telefono e ciao. Non mi hai mai salutata. Io poi sono andata a prendere la valigia da Paola. Tu neanche c’eri”. Varrese non ha negato, anzi si è giustificato parlando di un periodo per lui davvero drammatico: “Io quel periodo l’ho proprio rimosso. Sicuramente è stata una difesa”, ha concluso.











