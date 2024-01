Monia La Ferrera al Grande Fratello: “Prima di entrare frequentavo un’altra persona”/ La reazione di Varrese

Grande Fratello 2023, Monia La Ferrera: “Frequentavo un’altra persona“

Negli ultimi giorni sono stati frequenti gli alti e bassi tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Ritrovatisi nella Casa del Grande Fratello 2023 dopo una relazione di tanti anni fa, i due si stanno conoscendo nuovamente e riscoprendo l’un l’altra. Tuttavia la concorrente sembra non lasciarsi del tutto andare ad un rapporto più complice con l’attore, il quale si dà tale spiegazione: “Credo che quando si hanno delle storie pregresse importanti, si ha paura di lasciarsi andare ed è giusto così. Bisogna lasciar scorrere queste cose perché queste paure vengano abbattute, ma ci vuole tempo“.

Tuttavia, nella puntata di stasera, Alfonso Signorini si focalizza su Monia e su una presunta persona speciale che avrebbe al suo fianco, e che la aspetterebbe fuori dalla Casa. La gieffina conferma e fa il nome di Giovanni, con il quale però al momento non ci sarebbe nulla in corso: “Sono libera, Massimiliano sa benissimo che prima di entrare qui frequentavo un’altra persona. Abbiamo avuto una relazione durata un paio di mesi. Non ci siamo lasciati perché non siamo mai stati insieme realmente“.

Massimiliano Varrese: “Per me non era così chiara la situazione“

Una clip, a seguire, mostra alcune confessioni che Monia La Ferrera avrebbe fatto su Giovanni ad alcuni concorrenti del Grande Fratello 2023. La concorrente confessa che i due sono grandi amici, tuttavia Massimiliano Varrese non era totalmente a conoscenza di questo loro rapporto: “Per me non era così chiara la situazione, pensavo fosse libera in questo momento, infatti non mi sarei permesso di fare dei passi. Adesso è chiaro, cercherò di capire“.

Monia conferma che con Giovanni non sono una coppia, ma Varrese ribadisce: “Se l’avessi capito meglio, forse non avrei fatto neanche un piccolo passo. Perché come lei ha le sue paure, io ho le mie, e non mi sarei permesso nulla al di là di un’amicizia speciale“. Nonostante l’incomprensione, l’ex hostess conferma: “Io e Massi ci stiamo ri-conoscendo qua dentro, mi sta confermando che è rimasta la stessa persona e non mi precludo di conoscerlo anche fuori“. Varrese invece ammette, sempre in riferimento alla precedente relazione di Monia: “Me l’aveva detto ma non era chiaro per me. In questo periodo della mia vita lavoro su me stesso e sto mettendo in primis me, quindi sto cercando di trovare me sotto questo punto di vista“.

