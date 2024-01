Monia La Ferrera ‘contro’ Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ “Se ti dicono che non capisci…”

Grande Fratello 2023, Monia La Ferrera e Grecia Colmenares ai ferri corti?

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 2023 qualcuno sembra non aver gradito l’atteggiamento di Grecia Colmenares, ponendo l’accento sul suo comportamento che lascerebbe trapelare una ‘fastidiosa’ mancanza di carattere. Stiamo parlando di Monia La Ferrera che, post diretta, si è sfogata con Greta Rossetti parlando proprio dell’attrice e mettendo in evidenza un certo fastidio nei suoi confronti.

Grecia possibile flirt con Marco Maddaloni al Grande Fratello 2023?/ Ecco cosa è successo in passato

“Quando una persona non mi dimostra di avere carattere, mi dimostra niente, zero. Quando glielo dicono gli altri lei non reagisce; a questo punto non so se è il suo carattere o proprio non gliene frega niente…”. Inizia così il discorso di Monia La Ferrera – come si evince da una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – che però inizialmente trova le giustificazioni di Greta Rossetti in favore di Grecia Colmenares. A suo dire, sarebbe una questione di scelte e non di mancanza di carattere o personalità.

Grande Fratello, Grecia Colmenares tra i concorrenti vip?/ Lo spoiler scatena la polemica: il motivo

Monia La Ferrera ‘infastidita’ da Grecia Colmenares: “La sua mancanza di carattere…”

Monia La Ferrera, nonostante non abbia trovato concorde Greta Rossetti in riferimento al giudizio su Grecia Colmenares, ha proseguito con la sua tesi sottoponendole un esempio per rendere meglio l’idea del suo punto di vista. “Se siamo a tavola, e 3 persone dicono di non parlare con Greta perchè non capisce niente, tu alla prima stai zitta, poi cosa fai? Lei invece non si sforza, questo mi pone un punto di domanda”. Incalzando anche Sergio, quest’ultimo ha confermato che la sua reazione non sarebbe indifferente.

Grande Fratello, Grecia Colmenares tra i concorrenti vip?/ Lo spoiler scatena la polemica: il motivo

Stando alla clip pubblicata dal sito del Grande Fratello 2023, Greta Rossetti ha però confermato la sua linea differente su Grecia Colmenares a differenza di quanto asserito da Monia La Ferrera. “Se una persona mi dice che non capisco niente non merita nemmeno la mia parola, neanche ti rispondono: ti guardo e mi giro dall’altra parte, ed è quello che fa anche Grecia…”. A questo punto, la coinquilina ha però ribattuto: “Ecco appunto, lei invece non fa così: lei ride e poi continua… Io non sto dicendo che è una persona cattiva, semplicemente la sua mancanza di carattere a me da fastidio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA