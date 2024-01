Monia La Ferrera due di picche a Massimiliano?/ “E’ dieci passi avanti di me non posso dargli quel che vuole”

Monia due di picche a Massimiliano? Ecco cosa è successo

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese continuano a far sognare i fan che sperano in un ritorno di fiamma. Nonostante la hostess sia attratta dall’ex compagno ha ancora molti dubbi e paure. In confidenza a Rosy Chin ammette: “Siamo tutti e due tanto pesanti. Io non ho paura, ho paura di ferire lui che è diverso”.

E ancora: “Pechè so che in questo momento non posso dargli quello che lui vuole. Lo sa anche lui perchè gliel’ho detto quindi non è una cosa che lui non sa. Io vorrei andarci piano, lui sta già dieci passi avanti a me. Io non ce la faccio a vivermela normalmente qui dentro e lui lo sa. Io ho detto a lui che in questo momento non posso dargli nulla, ecco perchè mi blocco. Lui sta molto più avanti.”

Monia La Ferrera e Massimiliano, ritorno di fiamma? Tra dubbi e paure

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese si sono avvicinati sempre di più nelle ultime settimane. I due ex stanno riscoprendo il piacere di stare insieme proprio tra le mura del Grande Fratello. Qualcosa, però, blocca la hostess che non riesce totalmente a lasciarsi andare nonostante la forte attrazione che nutre per l’attore.

In giardino, Monia si è lasciata andare ad alcune confidenze con Stefano: “Quando Massi mi ha fatto quel discorso sono entrata nel panico più totale. Mi ha detto parole importanti, mi sono bloccata sono entrata nel panico. Lui mi ha detto che io lo rendo una persona migliore, a me non me lo ha mai detto nessuno. Mi sono paralizzata totalmente. Io sono tanto bloccata e mi dispiace, vorrei ma mi trattengo per paura” ha ammesso non nascondendo l’imbarazzo.

