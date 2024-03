Monia La Ferrera e Joseph Rossetti sempre più uniti/ Spunta la foto con un anello ‘sospetto’

Monia La Ferrera e Joseph Rossetti: non più ‘solo’ un colpo di fulmine

Una liaison che vede protagonista un ex volto del Grande Fratello 2023 sembra procedere più che a gonfie vele. Stiamo parlando di Monia La Ferrera e, per chi se lo fosse perso, la sua fiamma non è Massimiliano Varrese. Con l’attore le cose non sono andate nel migliore dei modi ma, ultimata l’esperienza nel reality, pare sia scattato un vero e proprio colpo di fulmine tra lei e Joseph Rossetti, fratello di Greta.

QUANDO È LA FINALE DE IL GRANDE FRATELLO 2024/ Ecco la data dell'ultima puntata

Già nelle scorse settimane Monia La Ferrera e Joseph Rossetti avevano attirato l’attenzione degli appassionati con dichiarazioni al miele e soprattutto un gesto che vale più di mille parole. L’ex concorrente del Grande Fratello 2023 e il fratello di Greta Rossetti hanno infatti deciso di rispondere allo scetticismo degli haters dedicandosi a vicenda un tatuaggio che per l’appunto simboleggia l’amore fulmineo che li ha colpiti.

Perla Vatiero e Alessio Falsone, amicizia finita al Grande Fratello 2024?/ "Anch'io ho preso delle distanze…"

Monia La Ferrera, foto romantica condita da un anello: gli interrogativi del web

Come riporta Isa e Chia, un ulteriore indizio estrapolato dai social sembra confermare come la storia d’amore tra Monia La Ferrera e Joseph Rossetti sia più che veritiero oltre che solido. Entrambi hanno infatti pubblicato una tenera foto dove si stringono romanticamente sul lungomare; a catturare l’attenzione non è però stata la bellezza dello scatto, bensì un dettaglio in particolare: l’anello al dito dell’ex concorrente del Grande Fratello 2023.

Come riporta il portale, l’anello in bella vista di Monia La Ferrera ha suscitato la curiosità dei follower. Nel caso si trattasse di un regalo da parte di Joseph Rossetti, sarebbe lecito considerare più che felice la loro unione seppur concretizzata in tempi particolarmente brevi. La didascalia dello scatto recita invece: “Dove ti batte il cuore, dove ti senti leggero, dove noi siamo noi stessi… Come in una favola”.

Alessio Falsone squalificato al Grande Fratello 2024?/ Nuovo scivolone, chiesti provvedimenti: cos'ha detto

© RIPRODUZIONE RISERVATA