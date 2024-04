Monia La Ferrera e Josh Rossetti di nuovo insieme dopo la rottura?/ Spunta una segnalazione: la foto

Monia La Ferrera e Josh Rossetti: svolta nel rapporto dopo la rottura?

Negli ultimi giorni si è consumata la rottura tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti, dopo la lite tra il fratello di Greta e Massimiliano Varrese scoppiata dopo la finale del Grande Fratello 2024. L’ex hostess, con un lungo post su Instagram, ha implicitamente annunciato la rottura con il ragazzo, prendendo le distanze da lui dopo la loro breve relazione. “Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro“, ha scritto su Instagram.

Anche Josh Rossetti è intervenuto, sempre per mezzo Instagram, e ha rivolto alcune scuse soprattutto a Monia assumendosi la responsabilità di quanto accaduto: “Sono scuse rivolte alla mia compagna, alla sua famiglia e all’amore smisurato che provo nei confronti delle sue due bambine. Scuse rivolte a tutte quelle famiglie che hanno assistito a tutto il caos di questi giorni“. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, qualcosa sembra essere cambiato nel loro rapporto.

Monia La Ferrera e Josh Rossetti di nuovo insieme: la segnalazione

È una segnalazione social ad accendere nuovamente i riflettori su Monia La Ferrera e Josh Rossetti, coppia scoppiata dopo quanto accaduto in seguito alla finale del Grande Fratello 2024. A lanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano che, fra le stories del suo profilo Instagram, ha ricondiviso la segnalazione di un utente con tanto di foto. Nello scatto, specifica l’utente, si vedono i due di nuovo insieme, seppur di spalle. Il rumor è presto rimbalzato anche su X, dove la foto è presto diventata virale.

Monia La Ferrera e Josh Rossetti, dunque, sono tornati insieme? Dopo la rottura velatamente annunciata sui social da parte di lei, la coppia potrebbe essersi riconciliata ed esserci concessa una seconda possibilità. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, in attesa che siano i diretti interessati a confermare o smentire.













