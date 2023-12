Monia La Ferrera, ex di Massimiliano Varrese, nuova concorrente del GF?/ “Farà il suo ingresso lunedì sera”

Monia La Ferrera nuova concorrente del GF: ex fidanzata di Varrese

Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese, è una nuova concorrente del Grande Fratello. Lunedì farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà, come conferma la pagina gfvipnews con un post dedicato. A lanciare per la prima volta lo scoop, ci ha pensato il portale TvBlog.

“Domani sera infatti entrerà nel programma di Canale 5 l’ex di Varrese, ovvero Monia La Ferrera. L’attore ha conosciuto Monia nello scalo romano, c’era uno sciopero e lui ha fermato la prima hostess che ha trovato per chiedere informazioni. Così è stato folgorato dal suo sguardo, di lei diceva: “Monia è adorabile” si legge sul portale. L’ingresso dell’ex dell’attore potrebbe smuovere nuovamente gli equilibri della casa. Varrese, però, negli ultimi giorni ha svelato di provare ancora sentimenti per l’ex Valentina Melis.

Massimiliano Varrese pronto a riconquistare l’ex Valentina Melis

Massimiliano Varrese si è accorto di essere ancora innamorato della sua ex compagna Valentina Melis con la quale, nel 2017, ha avuto la piccola Mia. In confidenza a Marco Maddaloni, l’attore ha ammesso di essere pronto a riprovarci con lei anche se non sa come la prenderebbe la diretta interessata.

Come riporta Isa& Chia, Varrese dichiara: “Diciamo che in fondo al cuore spererei in un miracolo di ritorno. Dopo che mi sono fatto tre mesi di riflessione qua, ho capito cose su me stesso e su di lei. Potrei essere pronto a ricominciare, lei non so. Tutto quello che ho vissuto anche qui dentro mi ha fatto riflettere molto. Però già prima di entrare in fondo al cuore… Ancora non mi sono riavvicinato, non era il momento“. Riuscirà a tronare con la sua ex?

