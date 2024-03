Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese/ “Ci siamo conosciuti in aeroporto e poi…”

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese hanno vissuto una storia d’amore in passato, ma dopo essersi lasciati…

Forse non tutti sanno che l’hostess siciliana Monia La Ferrera, impegnata in questa edizione del Grande Fratello, è anche l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese. Infatti i due sono stati insieme in passato, condividendo una breve relazione. Era il 2009 e all’epoca fu proprio l’attore ad uscire allo scoperto, con delle dichiarazioni rilasciate al magazine Novella 2000. “Ci siamo conosciuti in aeroporto, fa l’assistente di volo ed è da qualche mese che stiamo insieme. La nostra è una bella storia. Di più non dico, però. Quando l’ho fatto in passato la mia vita privata è andata in frantumi”, aveva raccontato il celebre attore.

I due si sono incontrati nuovamente al Grande Fratello, dove hanno alternato periodi di vicinanza e lontananza. Quando Monia la Ferrera è stata eliminata dal reality show, ha avuto un confronto con Massimiliano che aveva da poco saputo della presenza di un uomo nella sua vita. Non è chiaro che se Monia La Ferrera sia effettivamente fidanzata al di la della casa, ma qualcosa forse bolle in pentola.

Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese: la sua vita con Błażej Augustyn dopo la rottura con l’attore

L’hostess siciliana aveva conosciuto Massimiliano Varrese durante uno sciopero a Roma. Era il 2009, come dicevamo, e tra l’attore e Monia si era innescato un feeling particolare. Ad un certo punto però le strade di Massimiliano e la sua ex fidanzata Monia si sono separate. Quest’ultima ha conosciuto il calciatore Błażej Augustyn ed è diventata madre di due figlie, Nicole e Sophie.

Una volta entrata al Grande Fratello e ripresa la conoscenza con Massimiliano, Alfonso Signorini aveva messo in guardia l’attore avvisandolo della presenza di un uomo di nome Gianni nella vita di Monia. Una persona che, a detta di quest’ultima, sarebbe solo un carissimo amico. Regna dunque il mistero sulla vita privata dell’ex fidanzata di Massimiliano Varrese, tra voci, rumors e suggestioni di gossip.

