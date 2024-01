Monia La Ferrera: “Massimiliano mi ha detto che lo rendo una persona migliore”/ “Sono andata nel panico”

Monia La Ferrera e Massimiliano, ritorno di fiamma? Tra dubbi e paure

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese si sono avvicinati sempre di più nelle ultime settimane. I due ex stanno riscoprendo il piacere di stare insieme proprio tra le mura del Grande Fratello. Qualcosa, però, blocca la hostess che non riesce totalmente a lasciarsi andare nonostante la forte attrazione che nutre per l’attore.

In giardino, Monia si è lasciata andare ad alcune confidenze con Stefano: “Quando Massi mi ha fatto quel discorso sono entrata nel panico più totale. Mi ha detto parole importanti, mi sono bloccata sono entrata nel panico. Lui mi ha detto che io lo rendo una persona migliore, a me non me lo ha mai detto nessuno. Mi sono paralizzata totalmente. Io sono tanto bloccata e mi dispiace, vorrei ma mi trattengo per paura” ha ammesso non nascondendo l’imbarazzo.

Monia La Ferrera: “Ho paura di ricominciare una storia”

Monia è attanagliata dai dubbi: se da un lato Massimiliano le sta ancora a cuore, dall’altro ha paura di rimanere di nuovo scottata. La hostess, in confidenza a Stefano, rivela di non riuscire a lasciarsi trasportare proprio per il timore di ricominciare una storia.

“Non ho paura del distacco se lui dovesse uscire dal Grande Fratello prima di me o io prima di lui. Ho paura solo di ricominciare una storia un’altra volta. Sono le stesse paura che avevo anche fuori con altre persone. Lui è una brava persona, era così anche 15 anni fa. Non avrebbe avuto quel rapporto che ha adesso con tutti noi, veramente una brava persona” ha concluso. Stefano consiglia Monia di “incontrarsi a metà strada” con Massimiliano e di viversi il suo sentimento. Riuscirà la concorrente a fare tesoro del consiglio dei suoi inquilini e abbandonarsi al sentimento che nutre per l’attore?

