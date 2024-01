Monia La Ferrera replica a Deianira Marzano: “Al Grande Fratello non solo per Massimiliano!”/ “Sono libera…”

Grande Fratello 2023: Monia La Ferrera risponde alle stoccate

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 ha sancito l’eliminazione mediante il televoto di Monia La Ferrera; due mesi scanditi da alti e bassi, soprattutto in relazione al rapporto con Massimiliano Varrese. La giovane può comunque essere soddisfatta della sua permanenza del reality, comunque importante dal punto di vista del contributo che è riuscita a dare. Ora che è tornata alla normalità, l’ex concorrente pare sia tornata anche sui social e non si è lasciata scappare l’opportunità di rispondere a qualche frecciatina.

Come riporta 361Magazine, Monia La Ferrera ha deciso di replicare alle recenti stoccate di Deianira Marzano. L’esperta di gossip aveva infatti alluso a come il percorso della donna al Grande Fratello 2023 fosse unicamente frutto del suo legame con Massimiliano Varrese. L’ex concorrente ha dunque voluto rispondere per le rime: “Deianira, non è stato un mese di vacanza ma due mesi e sono stati bellissimi, te lo assicuro…”.

Monia La Ferrera precisa: “Col tempo si vedrà se sarò dimenticata…”

Dopo aver precisato il contesto temporale, Monia La Ferrera è poi entrata nel merito delle frecciatine più taglienti. “Se sono entrata dentro la casa, sì, è grazie anche a Massimiliano; se non hai seguito il Grande Fratello ti prego di informarti di tutto ed è stato detto anche diverse volte che la produzione e la redazione non sapevano che io fossi l’ex di Massimiliano Varrese”. L’ex concorrente ha poi aggiunto: “Terza cosa, hai scritto che nessuno si ricorderà più di me; io credo che questo non dipenda da te e comunque col tempo si vedrà…”.

Monia La Ferrera ha dunque risposto punto per punto alle stoccate di Deianira Marzano, per poi chiudere – come riporta 361Magazine – con un avvertimento rivolto alla ‘questione’ fidanzato. “Ti prego anche di informarti per favore quando pubblichi foto di persone che alludono di aver avuto una storia con me, perché credimi, io sono una persona libera fuori dalla casa e la persona che hai postato è completamente sbagliata”.











