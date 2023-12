Monia La Ferrera, rivelazione su Massimiliano Varrese/ “Ci sono cose che vorrei non sapesse di me…”

Grande Fratello 2023, Monia La Ferrera: “Dipendo solo da me stessa“

Monia La Ferrera si è lasciata andare ad alcune intime confessioni, chiacchierando privatamente con Rosanna Fratello al Grande Fratello 2023. La concorrente, come mostra un video condiviso sul sito del reality, ammette che al momento non è interessata ad alcun ragazzo nella Casa ed è giunta ad una conclusione: “La soluzione già ce l’ho: stare da sola. Non ho trovato nessuno“. Dopo aver detto no all’ex fidanzato Massimiliano Varrese, nega anche di avere un interesse per Federico, come ipotizzato dalla cantante: “Non è proprio il mio tipo“.

Per Monia la ricerca dell’uomo della propria vita non è, al momento, la sua priorità. Piuttosto, preferisce raggiungere quell’indipendenza tanto agognata: “Non è una mia priorità, anche perché ho troppe cose per la testa che prima devo risolvere. Sono orgogliosa di me perché non dipendo da nessuno, dipendo solo da ma stessa“. Parlando delle relazioni passate, la gieffina svela di essere piuttosto esigente, anche con se stessa: “Sono sempre stata molto rigida, sono sempre stata esigente nelle mie cose, anche per la mia persona“.

Monia La Ferrera su Massimiliano Varrese: “Non mi sento ancora pronta a…“

Nel corso della chiacchierata con Rosanna, Monia La Ferrera ha anche ammesso di non voler parlare di alcuni argomenti con Massimiliano Varrese, nonostante riconosca in lui grande sensibilità: “Ci sono cose che puoi confidare a qualcuno, poi magari ci sono cose che lui vorrei non sapesse di me. O forse mi vergogno a parlarne“. In particolare, memore della loro passata relazione, rivela: “Siamo stati 9 mesi insieme più o meno, ma non mi sento ancora pronta a raccontare determinate cose a lui. Nessun uomo di questa Casa penso sappia i miei problemi“.

La concorrente si è anche soffermata su un delicato periodo della sua vita, segnato dalla rottura con l’ex Blazej Augustin, dal quale ha avuto due figlie: “Da quando ho preso la decisione di levarmi da quella situazione in cui vivevo, sono cambiata tanto. Da quel momento mi stanno succedendo solo cose belle, ringraziando Dio. Vuol dire che la mia forza è stata ripagata, non è stato un sacrificio invano. La vita è una ruota“.











