Monia La Ferrera torna con Massimiliano Varrese dopo il Grande Fratello 2023?/ “Devo lavorarci su”

Massimiliano Varrese e la storia con Monia La Ferrera: “Bella e semplice“

L’ingresso di Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023 ha sensibilmente segnato Massimiliano Varrese e il suo percorso nel reality. L’attore ha ritrovato dopo tanti anni la sua ex fidanzata, ora concorrente a tutti gli effetti del reality, e negli ultimi giorni hanno avuto modo di parlare della loro storia passata e del distacco. “Io provo tanti sentimenti dentro di me per lui: dal rispetto all’amore, che sia come amico o come confidente. Massimiliano è una persona stupenda, gli voglio un bene dell’anima, gliene volevo allora e gliene voglio oggi“, ammette la gieffina in diretta stasera, convocata da Alfonso Signorini in Confessionale proprio assieme a Varrese.

Parlando di un possibile futuro assieme, l’attore ammette: “Monia rappresenta un momento per me ancora spensierato. È stata una storia bella, semplice, leggera. Ci stiamo riconoscendo un po’, io la vedo ed è sempre la stessa, la trovo più matura“.

Monia La Ferrera, futuro con lui dopo il Grande Fratello 2023?

Dopo l’iniziale frequentazione, alla fine i rapporti tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese improvvisamente si interruppero. L’attore sparì e lei non si diede pace, come raccontato dall’attore al Grande Fratello 2023: “Sono sparito per proteggere me e lei da un momento difficile della mia vita, volevo stare da solo. Poi avevo, in quel momento in cui non ero molto centrato, delle persone che mettevano troppo la bocca sulla nostra storia. Quindi ho preferito allontanarmi un po’“.

Monia ha raccontato: “Io l’ho cercato, ma lui era un periodo in cui voleva stare da solo. Poi si era rinchiuso in questo monastero e non ho più avuto alcun contatto con lui, non potevo né chiamarlo né scrivergli. Quindi è stato un distacco brutto all’epoca da parte sua“. Ora, però, per entrambi c’è la possibilità di recuperare il tempo perduto. E, alla domanda di Signorini su un loro possibile futuro assieme dopo il reality, la concorrente ammette, mantenendo vive le speranze: “Devo lavorarci su“.











