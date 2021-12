Monica Bellucci amori, gli ex Claudio Basso e Nicola Farron/ Non solo Vincent Cassel

Associare il nome di Monica Bellucci a quello di Vincent Cassel è quasi naturale. I due si sono infatti conosciuti nel 1996 per poi sposarsi anni dopo. Questo amore, nonostante la nascita di due figlie, Deva e Leonie, si è però concluso con ogni probabilità a causa di un tradimento commesso dall’attore. La bella artista originaria di Città di Castello ha però vissuto nella sua vita anche altri amori importanti.

Poco dopo l’addio al marito l’attrice si era legata a Nicolas Lefebre, relazione che aveva però scatenato non poche critiche a causa della differenza d’età (lei 54 anni, lui 36), ma questo non è certamente l’unico ex noto alle cronache.

Nel momento in cui si pensa al marito di Monica Bellucci si pensa automaticamente a Vincent Cassel, papà delle sue due figlie e oggi felice al fianco della modella Tina Kunakey. L’attrice era però in realtà già stata sposata, anche se quel legame ha avuto breve durats. Nel 1990, infatti, lei aveva giurato amore eterno a Claudio Carlos Basso, fotografo di moda che vive da tempo in Italia ma che è di origine argentina. L’evento aveva suscitato particolare curiosità anche per il particolare look di lei, che si era presentata con una mantella nera con il cappuccio indossata per tutta la cerimonia.

Anche per la bella umbra, al pari di molte colleghe, il set era stato galeotto. A inizio anni ’90 lei aveva conosciuto Nicola Farron, che era uno degli attori più in voga del periodo, oggi dimenticato dallo showbiz. Al momento si è trasferito in Brasile, dove fa l’albergatore, ma conserva un ricordo positivo della ex: “La nostra era una passione travolgente – aveva detto in un’intervista a ‘DiPiù’ -. A rovinare il nostro rapporto è stata l’invadenza altrui. Monica era sempre desiderata dagli uomini, soprattutto da produttori e registi. Siamo stati più volte sul punto di lasciarci, ma la storia finì definitivamente quando lei conobbe Vincent Cassel, il suo futuro marito“.

