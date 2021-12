Monica Bellucci assente a Domenica In per “problemi privati”/ “Meglio non rischiare…”

Monica Bellucci non è stata presente oggi in studio a Domenica In, come invece era atteso. L’ospite di punta di Mara Venier è intervenuta in collegamento da Parigi con il programma di Rai1: “Che tristezza, sono triste per non essere lì, molto…”, ha commentato l’attrice. A spiegare cosa sarebbe accaduto, pur non svelando i reali motivi, è stata poi la padrona di casa, Mara Venier, che però ha fatto intendere come le ragioni sarebbero da ricercare nell’attuale situazione legata al Covid.

La conduttrice di Domenica In ha parlato di motivi personali, aggiungendo: “Mai come in questo momento possiamo capirti perché un po’ di problemi ci sono stati, per problemi privati, tuoi personali che sappiamo non puoi essere presente di persona”. Mara ha aggiunto di essersi parlate a lungo prima della puntata di oggi a Domenica In: “Ci siamo parlate a lungo Monica e io stessa ti ho detto rimani a Parigi, facciamo in collegamento”.

Monica Bellucci e la sua assenza oggi a Domenica In

Ancora Mara Venier, parlando dell’assenza di Monica Bellucci oggi in studio a Domenica In ha aggiunto: “meglio in questo momento non rischiare, è un momento molto delicato, grazie lo stesso!”. L’attrice ha replicato alla conduttrice: “Grazie di aver capito, come dicevate voi è un momento un po’ sospeso e bisogna essere cauti”.

Il riferimento è alle parole rilasciate poco prima da Zucchero, ospite in studio, il quale ha parlato del difficile momento legato al Covid che stiamo vivendo. “Mai come in questo momento ragazzi, mascherine, mascherine, non molliamo, ci sono molti casi in questo momento, lo sto vivendo io in questo studio”, ha aggiunto la padrona di casa di Domenica In, rammentando come da due anni ormai stia riservando grande attenzione alla pandemia, con informazioni sempre puntuali.

