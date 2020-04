Monica Bellucci: “Coronavirus? Riscopro la natura”/ E chi vive in 60 metri quadri?

Anche Monica Bellucci ha detto la sua sul Coronavirus, su come sta vivendo questi giorni. In un’intervista concessa a La Stampa, l’attrice ha rivelato quale sia la sua routine in questi giorni: in Francia, sulla costa atlantica, da dove vede l’oceano ma “in spiaggia non ci posso andare, al massimo in giardino per mantenere un rapporto con la natura”. Con lei ci sono anche le figlie, nella casa accanto vive Vincent Cassel, il marito: le bambine si spostano in continuazione e la Bellucci spera che anche il consorte possa occuparsi di quello che oggi le riempie le giornate. L’attrice ha infatti confessato che le sue giornate ruotano attorno a Léonie: quattro ore al giorno di francese, matematica, inglese e spagnolo, videolezioni e compiti. “Ho imparato a rivalutare i maestri, che mestiere fanno”. La Bellucci dice di cucinare molto, anche con l’aiuto di qualcuno; si dice preoccupata per i genitori (83 e 77 anni) che sono a Città di Castello e che “anche in Francia la situazione sta degenerando, ma in Italia i numeri sono terribili”. Nell’isolamento si pensa molto, e anche lei: alla famiglia, all’amicizia, all’amore.

MONICA BELLUCCI: CON IL CORONAVIRUS RISCOPRO LA NATURA

Il passaggio che però non va giù, almeno a una certa parte della stampa, è quello iniziale: Monica Bellucci parla del suo giardino e del contatto con la natura, dice che in quella regione della Francia piove molto e dunque c’è tanto verde. Su dagospia.com si legge il commento: “I vip vanno bene per i tempi allegri perché appena parlano, in un momento come questo…” e via con la parola con la V. Ovvero, la tesi è sempre la solita: facile parlare di armonia con la natura e inviare appelli a rimanere in casa e non uscire a nessuna condizione quando si può disporre di abitazioni nelle quali ci si potrebbe non incrociare mai in tutta una giornata. “Pensa quanto devono rosicare le famiglie oppresse in 60 metri quadri…”. Qualcosa di simile era accaduta anche a Will Smith: lui pure aveva invitato le persone a rimanere in casa, poi su Facebook era comparsa la veduta aerea della sua tenuta. Insomma, il tema è chiaro: non è certo colpa di Monica Bellucci se può permettersi una quarantena simile, ma almeno non la sbandieri ai quattro venti…



