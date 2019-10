Monica Bellucci/ Dalla seduzione della madre single alle risate a Maledetti amici miei

Quei capelli lunghi che siamo sempre stati abituati a vedere sono ormai spariti: Monica Bellucci ci ha dato un taglio, nel vero senso della parola. Frangia e scalatura, un caschetto inaspettato che la rende ancora più attraente e che ha scelto per il Red Carpet della serata di Roma con cui è stato siglato la partnership fra l’Istituto Luce e l’Academy Awards. La stessa attrice sa quale peso ha l’Italia agli occhi del cinema mondiale: Maestri come Federico Fellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Isabella Rossellini. “Mi sento sempre circondata da molto affetto“, dice a Adnkronos parlando di come, in quanto italiana, trovi sempre le porte aperte in tutto il globo. “Sempre bello quando arrivo in Paesi così lontani poter comunicare con il mondo intero grazie ai film che fai“, aggiunge. L’ultima Bond Girl con i suoi 55 anni riesce ancora a colpire, a sedurre e adesso, con questo look rivisitato, persino a sorprendere. La vediamo in particolare in uno scatto che ha pubblicato su Instagram, al fianco di Giuseppe Tornatore, con cui ha avuto modo di lavorare grazie al film Malena. Clicca qui per guardare la foto di Monica Bellucci.

Monica Bellucci: “Penso che il segreto sia mettersi sempre in gioco, un film dopo l’altro, esplorando ogni volta territori nuovi”

Il gioco fa parte della natura di Monica Bellucci, anche se di solito si parla più di seduzione che di risate. Grazie a Maledetti Amici Miei, l’attrice invece è pronta a confrontarsi con i quattro ospiti di casa, come avremo modo di vedere nella puntata di oggi, giovedì 10 ottobre 2019. Che cosa avrà preparato per il pubblico italiano? Intanto il mese scorso si è unita a Jean-Louis Trintingnant per il film I migliori anni della nostra vita, diretto da Claude Lelouch. A quasi un mese di distanza dal debutto della pellicola sul grande schermo, la Bellucci fa ancora parlare di sé, grazie a quegli occhi da cerbiatta che sanno incantare ogni uomo e trasmettere un carico di emozioni senza pari. “Penso che il segreto sia mettersi sempre in gioco, un film dopo l’altro, esplorando ogni volta territori nuovi. Isabelle Huppert racconta che dentro ogni attrice ci sono tante fate addormentate: ogni volta che un’attrice interpreta un ruolo, una fata si risveglia e prende vita. Recitare risveglia le mie fate“, ha dichiarato a Il Corriere della Sera dopo l’ultima edizione della Mostra di Venezia, dove ha presentato una riedizione di Irreversible, il film scandalo in cui recita al fianco di Vincent Cassel, l’ex marito.

