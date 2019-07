Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre si sono lasciati/ “Ora voliamo su un’altra pista”

Ad un anno dall’ufficializzazione della storia, l’amore tra Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre è giunto al capoinea. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale F: “Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda”, ha dichiarato la diva italiana al settimanale, “e quest’uomo mi ha insegnato tante cose. È una persona che ha una vera sensibilità artistica ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita”. I motivi dell’addio, però, non sono noti. Tra l’attrice e lo scultore c’erano ben 18 anni di differenza: la diversa età, dunque, sarà stata fondamentale per convincere i due a dirsi addio?

Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre si sono lasciati: amore al capolinea dopo un anno

Dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel, Monica Bellucci aveva ricominciato con Nicolas Lefebvre, ma dopo un anno, la relazione è ufficialmente finita. L’attrice non è stata fortunata come l’ex marito che, invece, continua ad essere felice e innamorato della giovanissima moglie Tina Kunakey che lo ha reso padre per la terza volta con la nascita di Amazonie. Nonostante la Bellucci e lo scultore francese abbiano deciso di percorrere strade diverse, l’affetto tra i due resta così come resta quello tra l’attrice e Vincent Cassel che, insieme, hanno formato per anni una delle coppie più belle del cinema. Oggi, dunque, Monica Bellucci torna single, pronta per godersi l’estate con le sue figlie. Il cuore dell’attrice resterà libero per molto o complice la calda stagione estiva sarà presto occupato da un nuovo amore?

