Monica Bellucci e Tim Burton fidanzati: insieme alla Festa del cinema di Roma/ “Sono felice di…”

Monica Bellucci e Tim Burton insieme alla Festa del cinema di Roma

Dopo le varie indiscrezioni, per la coppia formata da Monica Bellucci e Tim Burton è arrivato il momento della prima uscita ufficiale. L’attrice e il regista hanno incantato il pubblico della capitale presentandosi insieme sul red carpet della Festa del cinema di Roma. I due hanno scelto il red carpet dell’anteprima del film “Diabolik, chi sei?”, mostrandosi sereni, felici e innamorati. L’attrice e il regista hanno regalato anche qualche scatto ai fotografi presenti distribuendo sorrisi e saluti ai fan.

Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme/ Lei conferma: "Felice di averlo incontrato. Lo amo"

Entrambi elegantissimi, lui con abito scuro e lei con un vestito lungo grigio, sono arrivati sul red carpet mano nella mano ufficializzando così una storia di cui si parlava da qualche tempo. Nel film Diabolik, la Bellucci interpreta Altea, compagna di Ginko.

Le parole di Monica Bellucci su Tim Burton

Senza entrare nei dettagli, Monica Bellucci ha anche rilasciato qualche dichiarazione su Tim Burton come riporta La Repubblica. “Quello che posso dire è che sono felice di aver incontrato un uomo. Un uomo che ha un’anima meravigliosa. E ho incontrato anche un regista che stimo tantissimo. Questo posso dire”, parole dell’attrice.

La relazione tra la Bellucci e il regista di importanti film come Edward mani di forbice e Mercoledì, dunque, non è più un segreto. Dopo essere stati al centro di numerose indiscrezioni, hanno scelto la Festa del cinema di Roma per ufficializzare il tutto.

