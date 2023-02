Monica Bellucci e Tim Burton nuova coppia?/ Pizzicati a braccetto, lo scoop bomba

Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia? Lo scoop dalla Francia

Una bomba di gossip è esplosa in queste ultime ore, e arriva direttamente dalla Francia. Il magazine Paris Match ha infatti rivelato che Monica Bellucci e Tim Burton sarebbero una coppia a tutti gli effetti. Lei, una delle più affascinanti e talentuose attrici del cinema italiano e protagonista anche sulla scena internazionale. Lui, uno dei maestri del cinema, che da anni ha dato un’impronta ben precisa alla sua attività di regista e sceneggiatore. Due pezzi da novanta del grande schermo, insomma, che ora sarebbero usciti allo scoperto.

Il magazine femminile ha condiviso un post sul suo canale ufficiale di Instagram con la notizia bomba e, a corredo, uno scatto che ritrae l’attrice e il regista a braccetto per strada. Ulteriori informazioni su questa misteriosa relazione arrivano dal sito del magazine, su cui si legge che la coppia è uscita allo scoperto nella massima discrezione. I due, negli ultimi 4 mesi, si sarebbero conosciuti di nascosto e la loro love story risalirebbe a un loro incontro in Francia, lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival di Lione.

Monica Bellucci e Tim Burton: il primo incontro nel 2006, poi…

È tornato dunque a splendere il sole nelle vite di Monica Bellucci e Tim Burton, che hanno ritrovato l’amore dopo le precedenti storiche relazioni. Lei era single dopo aver rotto con l’artista Nicolas Lefebvre nel 2019, lui invece si era lasciato con Helena Bonham Carter, madre dei suoi figli, nel 2014. L’attrice e il regista si sarebbero incontrati brevemente sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006. Tuttavia i due si sarebbero avvicinati solo 16 anni dopo, dietro le quinte di un altro festival.

La notizia della loro relazione scuote il mondo del gossip e lo scoop del magazine francese Paris Match si sta diffondendo a macchia d’olio. In attesa di conoscere ulteriori informazioni circa questo misterioso affaire sentimentale, quel che è certo è che Monica Bellucci e Tim Burton sembrano aver ritrovato il sorriso, oltre all’amore l’uno al fianco dell’altra.

