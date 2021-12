Monica Bellucci ex fidanzati/ Da Vincent Cassel a Claudio Carlos Basso e…

Monica Bellucci e gli ex fidanzati: dal marito Vincent Cassel a Claudio Carlos Basso, da Nicola Farron a Nicholas Lefebvre

L’attrice italiana Monica Bellucci, sex symbol di bellezza nel mondo, è una delle donne più amate al mondo. Pochi sono però gli uomini che hanno fatto breccia nel suo cuore. A cominciare da Claudio Carlos Basso, fotografo di moda, con cui ha vissuto una passionale storia d’amore nei primi anni ’90. Il fotografo di origine argentina ha conquistato il cuore della bella Monica durante un evento dove l’attrice si era presentata con un look estroso e particolare. L’amore dura quanto un gatto in tangenziale, ma nella vita della Bellucci poco dopo arriva Nicola Farron.

La storia d’amore tra i due attori fa notizia su tutti i più importanti magazine di gossip. Proprio l’attore, che oggi lavora come albergatore, ha parlato così della ex Monica Bellucci dalle pagine del settimanale DiPiù: “la nostra era una passione travolgente. A rovinare il nostro rapporto è stata l’invadenza altrui. Monica era sempre desiderata dagli uomini, soprattutto da produttori e registi. Siamo stati più volte sul punto di lasciarci, ma la storia finì definitivamente quando lei conobbe Vincent Cassel, il suo futuro marito”.

Monica Bellucci e Vincent Cassel: il matrimonio e i figli

Poi nella vita di Monica Bellucci arriva Vincent Cassel. Nel 1996 i due si conoscono sul set di un film: una passione immediata e travolgente che li spinge al matrimonio un anno dopo. Dal loro amore nascono due splendide figlie Deva e Leonie, ma il matrimonio naufraga a causa di un tradimento commesso dall’attore francese. Proprio parlando dell’ex marito, l’attrice italiana ha dichiarato a Elle Francia: “Mi vedreste con un ragazzo di vent’anni, anche se molto bello? Lo guarderei come un figlio”. Le sue parole sono una chiarissima frecciata alla scelta dell’ex marito di sposare in seconde nozze la giovane modella Tina Kunakey più giovane di 30 anni. “Bisogna fare la differenza tra le pulsioni e il modo di gestirle, perché in caso contrario siamo uguali agli animali” – ha detto la Bellucci precisando – “Il mio non è affatto un giudizio morale. L’amore non ha codici”.

Oggi Monica Bellucci sembrerebbe essere felicemente single: “oggi, ho voglia di dolcezza, di pace . Ma un’altra parte di me è ancora calda e passionale. Se non fosse così, sarebbe la morte. Diciamo che con il tempo ho imparato a prendere le distanza. Il fuoco c’è sempre, ma forse può bruciare altrove. Potrei infiammarmi per un film o per un uomo come quando avevo 20 anni, ma ancora devo trovare una buona storia”.



