Monica Bellucci: “Tim Burton? E’ un’anima bellissima e sono molto felice”/ “E’ sempre difficile…”

Monica Bellucci e Tim Burton: la “prima” insieme al Festival del Cinema di Roma

Nel firmamento cinematografico internazionale, l’Italia può vantare la presenza di Monica Bellucci. La stella del grande schermo è tra i volti più influenti del settore; oltre alla bellezza da sempre idolatrata, sono il palmarès e la sua carriera a parlare per lei. Da diverso tempo le novità sul suo conto arrivano dal fronte sentimentale, complice la tenera liaison con Tim Burton, tra i registi più apprezzati nel mondo.

Come racconta Leggo, la prima apparizione pubblica di Monica Bellucci e Tim Burton risale allo scorso ottobre; l’occasione che ha propiziato la prima uscita di coppia è stata al Festival del Cinema di Roma. Di recente l’attrice ha avuto modo di esporsi nel merito della liaison anche con dichiarazioni piuttosto eloquenti rispetto alla bellezza del rapporto con il regista.

Monica Bellucci, parole al miele per Tim Burton: “Un incontro umano speciale…”

“E’ sempre difficile parlare di un incontro privato; posso dire solo che per me è un incontro umano speciale: Tim è un’anima bellissima e sono molto felice”. Queste le parole di Monica Bellucci – riportate da Leggo – in un breve accenno fatto al Corriere della Sera rispetto al suo rapporto con Tim Burton. L’attrice pare voglia proteggere dall’esposizione mediatica la liaison con il regista; poche parole quelle spese ma che lasciano intravedere tutta la bellezza di un rapporto d’amore ancora agli albori.

Come ricostruisce Leggo, la nuova liaison con Tim Burton arriva dopo una storia piuttosto importante per Monica Bellucci. L’attrice ha condiviso i propri sentimenti per ben 19 anni con Vincent Cassel. Oltre alla durata del rapporto, ad incrementare l’importanza della storia è stata la nascita di ben due figlie. Oggi però il suo cuore è tornato a sorridere con il grande regista Tim Burton e chissà che non possa arrivare con lui anche al grande passo del matrimonio.











