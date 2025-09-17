Monica Bertini, volto dello sport di Mediaset, sarebbe in procinto di iniziare una convivenza con Piero Ausilio.

Monica Bertini è il volto dello sport di Mediaset. Preparata, talentuosa e super professionale, Monica Bertini ha conquistato l’affetto dei telespettatori Mediaset raccontando le emozioni dello sport esattamente come sognava da ragazzina. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, infatti, ha raccontato di aver sempre amato lo sport e di sognare di trasformare quella passione in un lavoro diventando giornalista sportiva.

La sua carriera è iniziata in una tv emiliana per poi approdare prima a Sportitalia e, successivamente, a Sky Sport e Mediaset. Lo sport le ha così permesso di realizzare i suoi sogni professionali ma anche di trovare l’amore dopo un matrimonio finito con Giovanni La Camera: “Eravamo giovani e dopo il matrimonio ho iniziato la mia ‘scalata’, può darsi che l’abbia trascurato ma ci siamo sempre supportati a vicenda. Alla fine ci siamo resi conto di essere più amici che marito e moglie. Ora abbiamo altre vite, Giovanni ha una splendida famiglia e sono felice per lui”, ha detto alla Gazzetta.

Monica Bertini e l’amore con Piero Ausilio

Esattamente come l’ex marito, anche Monica bertini ha una vita privata serena e felice come ha raccontato lei stessa nella stessa intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “La vita mi ha dato una seconda possibilità e ora sono con una persona che mi ha migliorato tanto e mi ha permesso di vedere un nuovo arcobaleno dopo la tempesta”, ha detto senza svelare il nome del compagno.

Tuttavia, a rivelare nuovi dettagli sulla vita privata di Monica Bertini è Giuseppe Candela che, nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 17 settembre 2025 del settimanale Chi, scrive: “Monica Bertini e Piero Ausilio hanno deciso di vivere il loro amore con molta riservatezza. Una storia iniziata da tempo, mai commentata o ufficializzata per rispettare i ruoli. La giornalista è alla guida di Pressing su canale 5, Ausilio, più grande di lei di undici anni, è il direttore sportivo dell’Inter. Per loro è in arrivo una novità importante: a breve andranno a convivere”, scrive Giuseppe Candela.

