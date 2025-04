Monica Bruno è tra i concorrenti finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. La cantante di Melissano ha conquistato sin dalla prima esibizione il pubblico di The Voice, ma anche i telespettatori di Rai1 facendo breccia nel cuore di Arisa che l’ha fortemente voluta nel suo team. Proprio nel team di Arisa concorrente alla finale di The Voice Senior dove aver emozionato tutti durante la semifinale con una interpretazione magistrale e commovente di “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante.

Un’esibizione emozionante che coinvolge tutti, Antonella Clerici compresa: “i brividi da quanto sentivi questa canzone. L’hai fatta tua”. Arisa, la coach, commenta la performance: “Monica hai reso questa canzone veramente un pugno nello stomaco. Ti ho visto cambiata, diversa, propositiva, intensamente coinvolta nella tua performance. Hai spaccato tutto e volevo sottolineare che le ragazze della mia squadra hanno avuto tutte e tre la standing ovation”.

Monica Bruno sarà la vincitrice di The Voice Senior 2025?

Il percorso di Monica Bruno a The Voice Senior 2025 è stato costellato da esibizioni che hanno lasciato il segno. Basti pensare a quella sulle note di “Tutt’al più” di Patty Pravo che ha scatenato il pubblico in una standing ovation fino alla recente “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante. I pronostici sono a sua favore e c’è chi è pronto a scommettere che sarà proprio lei la vincitrice di The Voice Senior 2025. Sui social, infatti, tantissimi fanno il tifo per la cantante di Melissano come confermano i tantissimi messaggi scritti dagli utenti.

“Grandeeeee Monica” – ha scritto un utente su X, mentre un altro ha sottolineato la potenza vocale dell’interprete “la profondità, lo spessore, l’intenzione… che voce”. E ancora c’è chi ha scritto: “Interpretazione notevole, è davvero bravissima!”. Che dire sarà davvero Monica Bruno a trionfare a The Voice Senior?