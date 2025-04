Originaria di Lecce, Monica Bruno è una delle finaliste di The Voice che è arrivata dritta dritta al cuore del pubblico. Infatti, ha raccontato apertamente la sua storia durante il programma, facendo commuovere anche Antonella Clerici dopo la confessione sul dramma della madre. La cantante è stata iscritta a The Voice proprio da sua figlia, che ha deciso di farle intraprendere questo nuovo cammino per uscire dal dolore per la scomparsa della nonna. Dopo la malattia di sua madre, Monica Bruno non riusciva più a cantare.

Il motivo? Si sentiva in colpa nell’andare avanti, eppure lei amava e ama il palcoscenico. “The Voice è una spinta, una pacca sulla spalla“, racconta la donna, “Un abbraccio di cui avevo bisogno“. In studio, dopo la confessione commovente, Antonella Clerici si è avvicinata a lei e l’ha abbracciata commovendosi a sua volta. Successivamente, il programma ha assistito ad una delle esibizioni più sentite e profonde della storia dello show: Monica Bruno ha cantato “Tutt’al più” mentre sua figlia è scoppiata a piangere guardando la sua splendida mamma sul palcoscenico.

Monica Bruno, Gigi D’Alessio la consola: “Ho passato la stessa sofferenza“

Antonella Clerici non è riuscita a trattenere le lacrime a The Voice sentendo cantare Monica Bruno. “Perchè ti sei commossa?“, le aveva chiesto durante la puntata Gigi D’Alessio. Lei ha risposto di non aver potuto far altro dopo aver visto la figlia della cantante piangere e dopo aver sentito tanta intensità nella voce della donna. Monica Bruno ha poi aggiunto che per lei gli ultimi anni sono stati molto difficili, pieni di dolore e di sofferenza a causa del lutto. Secondo il suo racconto, la cantante era incredibilmente legata alla madre e ha trovato conforto anche nelle parole di Gigi D’Alessio. Quest’ultimo ha infatti precisato di aver passato la stessa cosa. Sarà lei a vincere The Voice?