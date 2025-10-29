Omicidio Lida Taffi Pamio, Monica Busetto in carcere da 12 anni per collana sbagliata? Le Iene smonta la "prova regina", verso nuova richiesta di revisione

La prova regina che ha portato Monica Busetto in carcere per l’omicidio Lida Taffi Pamio potrebbe crollare, e una nuova perizia potrebbe riaprire il caso. Dopo tredici anni, è emersa una nuova foto della vittima con addosso la collanina che sarebbe stata trovata a casa della sua vicina, collegandola così direttamente al delitto.

A imprimere la svolta è stato Le Iene, che ha scoperto questa nuova immagine grazie ai parenti della vittima e l’ha affidata a tre periti esperti di analisi digitali per confrontarla con quella rinvenuta nell’abitazione dell’ex operatrice socio-sanitaria.

Dall’analisi è emerso che le due collane non sono uguali: quella della vittima risulterebbe più lunga (66-74 centimetri, con un margine di errore massimo di quattro centimetri), mentre quella trovata a casa della Busetto era più corta (58 centimetri) e spezzata in un punto diverso.

Di conseguenza, la collanina che ha contribuito alla condanna di Monica Busetto potrebbe non essere quella appartenuta all’anziana uccisa a Mestre nel dicembre 2012.

OMICIDIO LIDA TAFFI PAMIO: DALLA COLLANA AL DNA

Un’altra questione importante riguarda il DNA rinvenuto sul monile: secondo la genetista Lucia Bartoloni, la quantità era minima (3 microgrammi per microlitro), tanto esigua da poter derivare da una contaminazione in laboratorio.

Infatti, nello stesso giorno erano stati analizzati altri ventitré reperti e, secondo gli esperti, non ci sarebbe stato tempo sufficiente per una corretta sanificazione tra un campione e l’altro, come previsto dai protocolli. L’ipotesi è condivisa da altri esperti di fama, tra cui il professor Franco Taroni e il giudice Giuseppe Gennari.

MONICA BUSETTO, DIFESA VERSO NUOVA RICHIESTA DI REVISIONE

Alla luce di tutto ciò, la difesa di Monica Busetto sta preparando una nuova richiesta di revisione del processo. In passato aveva già tentato di ottenere una revisione, poiché in un procedimento collegato — quello contro Susanna Milly Lazzarini, che aveva confessato un ruolo nel delitto — la Busetto era stata assolta, mentre nel proprio processo era stata condannata, ravvisando così una contraddizione giudiziaria.

Stavolta, con la nuova prova relativa alla collanina e l’ipotesi di contaminazione del DNA, la difesa dispone di nuovi elementi per chiedere la riapertura del caso.