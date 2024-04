Monica Camerotto, chi è moglie morta di Gino Cecchettin e malattia/ “Ha lottato per 7 anni contro il tumore”

Monica Camerotto, la lunga battaglia per sopravvivere: “Fede immensa”

La prima tragedia che ha segnato la vita di Gino Cecchettin è stata senza dubbio la morte della moglie Monica Camerotto, stroncata a 51 anni da una lunga malattia. L’uomo, ospite oggi di Verissimo, si è così ritrovato a crescere da solo i tre figli, Elena, Davide e Giulia, quest’ultima uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre scorso. Un dolore nel dolore per l’uomo, consolato solo dal pensiero che ora mamma e figlia siano di nuovo insieme.

Nata nel 1971 a Saonara, Monica Camerotto aveva trascorso gli ultimi vent’anni della sua vita a Vigonovo, nel Veneziano. Negli ultimi sette la moglie di Gino Cecchettin aveva scoperto la malattia, il tumore, che aveva combattuto con tutte le sue forze pur di restare accanto alla sua famiglia. «Non si è mai arresa, possedeva una fede immensa e una forza straordinaria», aveva raccontato Gino Cecchettin a proposito della moglie. Per molti anni Monica Camerotto aveva lavorato come impiegata amministrativa in un’azienda nei pressi di Padova ed era attiva nella comunità parrocchiale insieme ai suoi figli. Poi il decesso nell’ottobre 2022 di cui è stata data notizia all’epoca anche dalle testate locali.

Dal Mattino di Padova a PadovaOggi, diverse testate locali diedero la notizie della morte della moglie di Gino Cecchettin stroncata da una lunga malattia. Quest’ultimo dal canto suo la salutò su Facebook con un messaggio breve, ma comunque toccante. «Addio amore mio, sono stato un privilegiato ad averti come compagna di vita. Mi mancherai», la dedica per la moglie Monica Camerotto. Le colonne del quotidiano locale ricordarono poi la tenacia della donna tramite le parole del marito. Da quando aveva scoperto la malattia sette anni prima, aveva «lottato con tutte le sue forze per uscirne e per restare con la sua famiglia: non si è mai scoraggiata nonostante le difficoltà, aveva dentro di sé una grandissima fede e tanta forza».

La moglie di Gino Cecchettin lasciò a causa della malattia (un brutto tumore), oltre al marito, i tre figli e i genitori, la mamma Bruna e il papà Davide, i fratelli Andrea ed Elisa. Una famiglia colpita da un gravissimo lutto a cui ha purtroppo fatto seguito quello per la morte di Giulia Cecchettin. Anche la conduttrice Eleonora Daniele conosceva Monica Camerotto, infatti lo rivelò nel suo programma Storie Italiane a Elena Cecchettin dopo l’omicidio della sorella: «Sai che io sono nata a Saonara. Ho un po’ la voce rotta perché io conoscevo la tua mamma, conosco tuo zio, conosco tutta la tua famiglia dalla parte dei Camerotto… Come dire, ti sento un po’ famiglia anch’io».











