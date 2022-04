Monica Contraffatto, bordata a Manuel Bortuzzo dopo addio a Lulù/ “Così innamorato…”

Monica Contraffatto contro Manuel Bortuzzo

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sta scatenando reazioni contrastanti sul web. I fan di quella che è stata la prima coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 6 sta dimostrando supporto a Lulù puntando il dito contro Manuel che, dopo l’annuncio della rottura, si è recato ad una festa con gli amici e l’ex fidanzata Federica. A puntare il dito contro Manuel Bortuzzo c’è anche l’atleta paralimpica Monica Contraffatto che, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha ironizzato sulla scelta del nuotatore di chiudere con la principessa Selassiè dopo un mese dalla fine del reality show.

“Si sono lasciati? Strano, era così palesemente innamorato di far bella figura“, ha scritto la Contraffatto che si era scagliata contro Manuel anche lo scorso ottobre quando Bortuzzo, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si era allontano la prima volta da Lulù.

L’annuncio di Manuel Bortuzzo sulla rottura da Lulù Selassiè

Dopo giorni di rumors e news, il 25 aprile, Manuel Bortuzzo ha annunciato con una nota Ansa la rottura da Lulù. ““In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”., ha scritto Manuel.

Ventiquattro ore da quell’annuncio, Lulù ha confermato di aver saputo della decisione di Manuel da una nota Ansa e di non essere mai stata accettata dalle famiglia e dagli amici del nuotatore. “Sin da quando era all’interno della Casa il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti[…] Mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato all’Ansa. Mi ha fatto tanto male”.

