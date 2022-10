Monica e Noemi, lite a Uomini e Donne per Federico Dainese/ “Tet*e al vento e…”

Federico Dainese tra Noemi e Monica a Uomini e Donne

Dopo lo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e la lite tra Gemma Galgani e Isabella Ricci, tornata in studio pochi mesi dopo il matrimonio con Fabio Mantovani, Maria De Filippi ha dedicato la parte finale della puntata del 10 ottobre al trono classico chiamando al centro dello studio Federico Dainese che ha scelto di portare in esterna Noemi. Bellissima e con un fisico prorompente, Noemi ha provato a farsi conoscere dal tronista che, a detta della corteggiatrici, avrebbe un debole per le “ragazze bonazze”.

Tra un sorriso e una chiacchierata, Noemi ha anche parlato delle sue rivali, in particolare di Monica, la ragazza con cui Fede ha fatto un’esterna nelle scorse puntate. Noemi ha attaccato Monica considerando eccessivo parlare del desiderio di sposarsi e avere dei figli alla prima esterna. In studio, così, è scoppiata la lite tra le due ragazze.

Lite tra Noemi e Monica a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Noemi nei suoi confronti, in studio, Monica chiede a Maria De Filippi di poter intervenire. “Ringraziamo se nel 2022 ci sono ancora ragazze che sognano il matrimonio e i figli invece di vestiti e tet* al vento. Io ho parlato del mio desiderio perchè ho avuto in passato relazioni con ragazzi che non volevano sposarsi e non avere figli e a 28 anni non ho voglia di perdere tempo“, dice Monica.

“A me sei sembrata un po’ paracu*a nel parlare di matrimonio e figli al primo appuntamento. Lo fai quando conosci una persona”, replica Noemi. “Decido io quando parlarne“, mentre Fede prova a lanciare una freccia in favore di Noemi con cui, poi, decide di ballare.

