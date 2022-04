Monica Farina e Giorgia Albarello, ex mogli Mario Biondi/ Una cantante e una modella

Monica Farina e Giorgia Albarello sono le due ex mogli di Mario Biondi: cerchiamo di scoprire qualche informazioni in più su di loro. Monica Farina è una delle donne più importanti della vita del noto cantautore siciliano, visto che i due hanno avuto ben 6 figli, leggasi Marzio, Zoe, Marica, Luois Mario, Ray e Chiaro. Nonostante la separazione, come si legge sul web, i due sono rimasti in buoni rapporti, alla luce anche del forte amore vissuto e dei sei pargoli messi al mondo assieme. Monica Farina è originaria di Parma, in Emilia Romagna, ed è sempre stata una grande appassionata di musica, visto che è nata in una famiglia di artisti. Il nonno, infatti, suonava la batteria, la zia era invece corista e lavorava al Teatro alla Scala di Milano, mentre il papà, il signor Jimmy, era un grande patito di rock e del blues, e fu proprio lui a trasmettere alla figlia la passione per Joe Cocker. Monica Farina non poteva che divenire cantante, ed ha iniziato fin da giovanissima ad esibirsi, precisamente da quando aveva 13 anni, con varie trasferte nella zona di Parma, e poi serate in locali e durante i matrimoni.

Della sua vita privata non si sa molto, ma in merito alle sue passioni musicali, durante una recente intervista aveva esclamato, parlando del suo amore per l’R&B e il Gospel, ma in generale, per la musica leggera americana: “In questa musica non ti devi nascondere, ma far emergere e condividere ciò che sei, e che hai. Le persone sono pronte ad emozionarsi quando percepiscono spontaneità, e poi senza dubbio ci vuole anche un po’ di follia sana, cioè mettersi in gioco e a disposizione della musica stessa, in modo molto umile e intenso”.

MONICA FARINA E GIORGIA ALBARELLO, EX MOGLI MARIO BIONDI: DA LORO HA AVUTO SETTE FIGLI

La seconda ex moglie di Mario Biondi è Giorgia Albarello, che come Monica Farina lavora nel mondo dello spettacolo e dell’arte anche se in un altro campo, quello delle passerelle. Di origini venete, ha partecipato al concorso di Miss Italia nel 2007 (edizione vinta da Silvia Battisti), classificandosi al terzo posto assoluto.

La sua bellezza, ma anche la sua intelligenza e i suoi modi di fare, avevano conquistato Mario Biondi, e i due hanno vissuto un’intesa storia d’amore, da cui è nata Mia, venuta al mondo nel 2014. Spesso e volentieri si sono dedicati teneri post su Instagram, come quello di Mario Biondi in occasione del compleanno della sua ex: “Auguri al vero grande e unico amore della mia vita. Buon compleanno Giorgia”. La coppia ha deciso di adottare a distanza altri due bambini.

