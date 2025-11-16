Ivan Zazzaroni innamorato e complice della moglie Monica Gasparini, famosa giornalista di Mediaset: vediamo chi è e come si sono conosciuti

Forse non tutti sanno che la vita privata e sentimentale di Ivan Zazzaroni ruota attorno alla collega giornalista Monica Gasparini. Si tratta di un volto noto della tv nostrana, essendo uno dei punti fermi di Mediaset dal lontano 1992. Tra varie conduzioni, Monica Gasparini ha fatto carriera arrivando alla conduzione di Studio Aperto, del Tg5 e del Tg4. La presentatrice ha conosciuto Ivan Zazzaroni in un momento terrible della sua vita, segnata dalla perdita prematura del marito Alberto D’Aguanno a causa di un malore improvviso.

“Ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui, dopo aver subìto una perdita, un grosso dolore che non passa mai, poter di nuovo condividere valori e progetti”, ha confidato Monica in una toccante intervista. Con Ivan Zazzaroni al suo fianco è riuscita a ritrovare serenità ed equilibrio, cosa non affatto scontata dopo un lutto così importante.

Ivan Zazzaroni e la moglie Monica Gasparini sempre più uniti e complici: amore sbocciato dopo un grave lutto

Dalla relazione amorosa con il marito sono anche nati i figli Fabio e Lucia. Non è stato affatto facile per Monica Gasparini voltare pagina, ma con il tempo è riuscita a lenire le ferite, grazie all’amore di Ivan Zazzaroni e della loro famiglia allargata. Anche il giornalista, infatti, era già padre di Gianmaria, frutto di una precedente relazione.

I due erano saliti all’altare nel 2000 ma si sono poi separati ufficialmente, tanto che Ivan Zazzaroni ha trascorso alcuni anni da single prima di innamorarsi nuovamente. Da quando è sbocciata la sua storia d’amore con Monica Gasparini, per il giornalista sportiva è iniziata una nuova straordinaria fase della sua vita, a cui oggi come oggi non potrebbe mai rinunciare.

