Monica Gasparini, compagna Ivan Zazzaroni/ “Lui è il mio riferimento”

Monica Gasparini è la compagna di Ivan Zazzaroni, il giornalista e opinionista sportivo che per diversi anni ha ricoperto il ruolo di caporedattore del Corriere dello Sport. Zazzaroni si fatto poi conoscere dal grande pubblico come giudice di Ballando con le Stelle, il talent show pronto a tornare dal 12 settembre in prima serata su Raiuno. Il giornalista è felicemente legato a Monica Gasparini, giornalista e conduttrice italiana che molti ricorderanno come volto del TG Studio Aperto di Italia 1. I due sono innamorati dal 2007: una relazione importante di cui la giornalista ha parlato sempre con parole di grande stima ed affetto. “Sono contenta di avere al mio fianco una persona come lui” ha detto la giornalista che prima di incontrare Ivan Zazzaroni è stata sposta con il collega Alberto D’Aguanno, scomparso nel 2006. Da questo amore e matrimonio, la Gasparini ha avuto due figli: Fabio e Lucia. Anche Zazzaroni prima di incontrare la giornalista è reduce da un precedente matrimonio con Cristina Canali da cui ha avuto due figli.

Monica Gasparini: “Sono contenta di avere al mio fianco Ivan Zazzaroni”

Monica Gasparini e Ivan Zazzaroni sono più innamorati che mai. Intervistata da Bresciaoggi, la giornalista e conduttrice parlando proprio della relazione con il giudice di Ballando con le Stelle ha dichiarato: “sono contenta di avere al mio fianco una persona come lui. Anche lui è il mio riferimento. Nella vita è importante la condivisione dei valori e dei progetti. Ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui, dopo aver subìto una perdita, un grosso dolore che non passa mai, poter di nuovo condividere valori e progetti”. Chissà che la coppia in futuro non possa decidere di sposarsi; del resto entrambi hanno un matrimonio alle spalle finito anche se per motivi diversi, visto che la giornalista è rimasta vedova del precedente marito. Matrimonio o meno, Monica e Ivan sono più uniti che mai!



