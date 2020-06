Monica Gasparini disperata: “Mi hanno rubato la bicicletta”/ Rimasta solo una ruota

Triste disavventura per la giornalista di Italia 1, Monica Gasparini. Come mostrato attraverso la propria pagina Instagram, l’anchorwoman ha subito il furto della bicicletta. Sui social ha pubblicato due scatti in cui si vede ciò che è rimasto, davvero poco, della sua due ruote: la catena e una ruota. Evidentemente i ladri hanno deciso di portarsi via il mezzo anche se pur privo di alcuni suoi pezzi, anche perchè come ben si sa, il mercato delle biciclette rubate è davvero proficuo. La scorsa settimana il programma di Italia Uno, Le Iene, aveva dedicato un servizio proprio sulla questione, facendo notare come le biciclette vengano rubate facilmente in diversi angoli della nostra penisola, per poi essere rivendute tanto facilmente, come ad esempio un ragazzo, che dopo il bottino si era recato presso un ristorante indiano del posto lasciando la bicicletta in cambio del cibo. L’ultima vittima famosa è stata Monica Gasparini, che con grande probabilità riacquisterà a breve la bici, non lasciandola però più incustodita.

MONICA GASPARINI E IL RICORDO DELL’EX MARITO ALBERTO D’AGUANNO

La Gasparini, oltre ad essere una storica giornalista di Studio Aperto, è nota anche per essere l’ex moglie di Alberto D’Aguanno, volto noto per anni di Studio Sport. Il collega morì il 9 dicembre del 2006, stroncato da un malore, da solo in casa mentre la moglie Monica si trovava da parenti a Brescia assieme ai due figli. Spesso e volentieri la Gasparini ricorda l’ex compagno di vita sui social, come un recente post in cui spiegava di rivedere Alberto nei suoi figli: «C’è nell’ostinata riservatezza e nella camminata sciolta di Fabio, negli occhi grigi di Lucia, nelle cose che ci facevano ridere e arrabbiare, nella mia intransigenza, che era anche sua, c’è nei film e nelle canzoni». La Gasparini, non senza fatica, ha ritrovato la serenità e l’amore, unendosi in matrimonio con un altro giornalista sportivo, il noto Ivan Zazzaroni. «Anche lui è il mio riferimento – ha detto durante un’ospitata di Vieni da Me – ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui, dopo aver subìto una perdita, un grosso dolore che non passa mai, poter di nuovo condividere valori e progetti».



