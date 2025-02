Nata a Roma nel 1958, Monica Guerritore ha ottenuto enormi successi nel corso della sua carriera, cominciata a soli 15 anni con “Una breve vacanza” di Vittorio De Sica. Già adolescente, dunque, l’attrice romana fece emergere il suo talento, molto apprezzato anche negli anni a seguire. Non sono mancati, nel corso della sua carriera, soprattutto all’inizio, i ruoli in film erotici, come quando con “Fotografando Patrizia” di Salvatore Samperi fece scalpore, parlando di incesto. Si è legata, nel 1981, a Gabriele Lavia, che poi sarebbe diventato suo marito e padre delle sue figlie: lo stesso Lavia, il regista, lo ha diretto in film dal contenuto sessuale.

Anche a teatro Monica Guerritore ha ottenuto una popolarità importante, sia come interprete che come regista: vari i riconoscimenti ottenuti, anche sul panorama internazionale. Nel 1998 ha vinto il Premio Flaiano per il teatro con “Scene da un matrimonio” e ai Taormina Arte Award ha ottenuto l’Arancia d’oro alla miglior attrice nel 1977. Per quanto riguarda il cinema, invece, non sono mancati i premi neppure in quell’ambito per l’attrice: nel 1997, Monica Guerritore ha ottenuto la candidatura come miglior attrice protagonista per “La Lupa” mentre nel 2016 è stata candidata allo stesso premio per “La bella gente”. Nel 2011, invece, ha ottenuto anche l’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana su iniziativa del presidente della Repubblica.

Monica Guerritore, chi è: come è nato l’amore per il teatro

Monica Guerritore è sempre stata un po’ ribelle e per questo la mamma ha deciso di mandarla in collegio: “Il collegio è stata la mia salvezza, io penso che senza controllo, a Roma, da sola, sarebbe potuto essere pericoli” ha raccontato qualche tempo fa l’attrice che si è divisa, nel corso della sua carriera, tra teatro e cinema. E proprio il teatro è arrivato per caso: aveva accompagnato una sua amica a un provino, ma lei sarebbe dovuta andare a sciare. Eppure colpì il regista, che decise di scritturarla: cominciò così la sua carriera.